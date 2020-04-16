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#Клеман Лангле #Футбол #Барселона #Нанси #Севилья

«Севилья» заплатит клубу Лиги 2 за продажу Лангле в «Барселону» – так решил CAS

16 апреля, 10:45

Спортивный арбитражный суд постановил: от трансфера Клемана Лангле из «Севильи» в «Барселону», который состоялся летом 2018 года, свою часть денег получит и французский «Нанси» – середняк Лиги 2.

Лангле времен «Нанси»

ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Согласно одному из условий продажи Лангле из «Нанси» в «Севилью», французы должны получить 12% суммы от дальнейшей перепродажи игрока. Он перешел в «Барселону» за 35 миллионов евро.

По решению CAS, «Нанси» получит 3,7 миллиона. 

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