Перенос Евро, концовка евросезона, остановка РПЛ – слушайте об этом в новом подкасте

Комментаторы Telesport Дмитрий Бажанов и Артем Борисов вместе с редактором Simple Sport Евгением Младшневым ставят точку в истерии по поводу досрочных итогов сезона, признают чемпионат России несостоявшимся и пытаются понять, кто в будущей футбольной экономике окажется самым голодным.

Подкаст выходит при поддержке «Гола», «Бомбардира» и компании Simple Sport, за что мы им очень благодарны.

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