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Перенос Евро, концовка евросезона, остановка РПЛ – слушайте об этом в новом подкасте
24 марта, 21:58
Комментаторы Telesport Дмитрий Бажанов и Артем Борисов вместе с редактором Simple Sport Евгением Младшневым ставят точку в истерии по поводу досрочных итогов сезона, признают чемпионат России несостоявшимся и пытаются понять, кто в будущей футбольной экономике окажется самым голодным.
Подкаст выходит при поддержке «Гола», «Бомбардира» и компании Simple Sport, за что мы им очень благодарны.
Выпуск на ютубе:
Таймкоды:
- 00:00 – «Я играл на баяне. Он - на балалайке»
- 00:33 – жизнь без футбола: первые опыты
- 02:58 – как подвести справедливый итог недоигранных чемпионатов?
- 14:07 – сезон 2019/20 - официально уникальный.
- 17:04 – большие минусы переноса Евро-2020.
- 24:37 – чемпионат России прерван, так и не начавшись.
- 30:12 – деньги уходят из футбола: перепись пострадавших.
Можно слушать и на других платформах:
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