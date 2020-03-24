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#Евро-2020 #Футбол #РПЛ #коронавирус

Перенос Евро, концовка евросезона, остановка РПЛ – слушайте об этом в новом подкасте

24 марта, 21:58

«Гол»

Комментаторы Telesport Дмитрий Бажанов и Артем Борисов вместе с редактором Simple Sport Евгением Младшневым ставят точку в истерии по поводу досрочных итогов сезона, признают чемпионат России несостоявшимся и пытаются понять, кто в будущей футбольной экономике окажется самым голодным.

Подкаст выходит при поддержке «Гола», «Бомбардира» и компании Simple Sport, за что мы им очень благодарны.

Выпуск на ютубе:

Таймкоды:

  • 00:00 – «Я играл на баяне. Он - на балалайке»
  • 00:33 – жизнь без футбола: первые опыты
  • 02:58 – как подвести справедливый итог недоигранных чемпионатов?
  • 14:07 – сезон 2019/20 - официально уникальный.
  • 17:04 – большие минусы переноса Евро-2020.
  • 24:37 – чемпионат России прерван, так и не начавшись.
  • 30:12 – деньги уходят из футбола: перепись пострадавших.

Можно слушать и на других платформах:

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