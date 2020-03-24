Олимпиаду-2020 перенесут на год. Об этом договорились премьер-министр Японии и глава МОК

По данным Reuters, премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил главе МОК Томасу Баху перенести летнюю Олимпиаду на следующий год из-за пандемии коронавируса.

Официально она должна была пройти с 24 июля по 9 августа.

Бах согласился с предложением политика. Игры будут перенесены на лето 2021 года. Позже об этом будет объявлено официально.