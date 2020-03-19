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Футбол в Англии запретили до 30 апреля
19 марта, 16:46
Федерация футбола Англии сообщила о приостановке сезона в профессиональных лигах – АПЛ, Чемпионшипе, Лигах 1 и 2. Раньше сезон был отложен до 4 апреля, теперь – до 30-го.
«Правила футбольной ассоциации (ФА) подразумевают, что сезон должен быть завершен не позднее 1 июня. Но руководство ФА продлило сроки сезона-2019/2020. Профессиональные футбольные матчи отложены как минимум до 30 апреля», – говорится в заявлении.
По данным SCMP, 2623 человека заразилось коронавирусом в Великобритании. Погибли 103 человека.
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