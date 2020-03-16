Девушка-боксер из Германии добилась права драться в хиджабе. Ради нее изменили правила и сделали звездой Nike
В январе Зеина Нассар отметила 21-летие. Она – немецкая девушка-боксер, которая родилась в семье граждан Ливана. Зеина увлекалась спортом с детства, состояла в баскетбольной команде, но в 13 лет наткнулась на видео с женщинами-боксерами в ютубе.
По ее словам, ей понравилась дисциплина и элегантность девушек, занимавшихся боксом. «Я сказала себе: «Я тоже могу это сделать их хочу». Мы отправились в секцию, чтобы посмотреть на это вживую, и я поняла: пути назад нет, я хочу быть боксером».
Сейчас она – чемпионка Германии в легком весе, которая очень рассчитывает на выступление на Олимпиаде-2020.
Зеина дерется в хиджабе
Зеина – мусульманка. В 2019 году после встречи в Стамбуле Международная боксерская ассоциация разрешила женщинам выступать в спортивных хиджабах.
Зеина объясняла, что носит хиджаб, основываясь на своих религиозных убеждениях – ни больше, ни меньше. Она говорила, что всю жизнь сталкивалась с непониманием, поскольку многие не могут разделить религию и личность. Зеина настаивает на том, что никто не заставляет ее носить хиджаб – решение принимала она сама и с самого начала.
Благодаря ей это правило было изменено
Зеина рассказывала, что в начале ее занятий не разрешали драться в хиджабе на соревнованиях. С тех пор от ее тренера на всех пресс-конференциях слышали, что правила необходимо менять.
В 2017 году американка Амайя Зафар добилась разрешения выступать на ринге в хиджабе – посвятила этой борьбе четыре года и получила желаемое. Но исключительно в США.
Через два года в боксе хиджаб разрешено использовать повсеместно. «Борюсь с предрассудками и всегда боролась, потому что приходилось слышать: женщины в хиджабе не образованы и не свободны. А я доказываю, что они неправы, и что это только лишь клише», – писала об этом Зеина.
Компания Nike назвала это большой победой Зеины и других женщин-боксеров.
Nike продает профессиональные хиджабы, Зеина – амбассадор бренда
Nike выпустил первый в мире спортивный хиджаб, случилось это в конце 2017 года. Pro Hijab был представлен в двух размерах и трех цветах – темно-синем, сером и черном. На российские деньги стоимость его составляла 2590 рублей.
Зеина представила его вместе с двумя другими мусульманскими спортсменками – фигуристкой Захрой Лари и фехтовальщицей Ибтихадж Мухаммад.
Говорит по-арабски, учится на факультете социологии и играет в театре
Вкратце, что еще о ней известно:
• Зеина регулярно ездит в Ливан – на родину своих родителей. Она знает арабский язык и с удивлением воспринимает вопрос, думала ли она о том, чтобы драться без хиджаба: «Для меня всегда было ясно, что буду выступать только в нем».
• Она – студентка университета в Потсдаме. Изучает социологию и педагогические науки.
• Играет роль в театре имени Максима Горького в одном из спектаклей о самоопределении, самореализации и разных жизненных клише.
• В 2018 году Nike выпустил фильм из серии «Just Do It» под названием «Dream Crazy» о легендарных и перспективных атлетах. Помимо Зеины в нем снимались знаменитые Леброн Джеймс, Серена Уильямс, Элиуд Кипчоге,
• В ее инстаграме почти 90 тысяч подписчиков.