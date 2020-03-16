Девушка-боксер из Германии добилась права драться в хиджабе. Ради нее изменили правила и сделали звездой Nike

В январе Зеина Нассар отметила 21-летие. Она – немецкая девушка-боксер, которая родилась в семье граждан Ливана. Зеина увлекалась спортом с детства, состояла в баскетбольной команде, но в 13 лет наткнулась на видео с женщинами-боксерами в ютубе.

По ее словам, ей понравилась дисциплина и элегантность девушек, занимавшихся боксом. «Я сказала себе: «Я тоже могу это сделать их хочу». Мы отправились в секцию, чтобы посмотреть на это вживую, и я поняла: пути назад нет, я хочу быть боксером».

Сейчас она – чемпионка Германии в легком весе, которая очень рассчитывает на выступление на Олимпиаде-2020.