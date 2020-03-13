Лига чемпионов
Лига Европы
УЕФА
Футбол
коронавирус
Поделиться:
Комментарии:
0
#Лига чемпионов #Футбол #коронавирус #Лига Европы #УЕФА

Турниры Лиги чемпионов и Лиги Европы официально приостановлены

13 марта, 13:22

УЕФА сообщил о приостановке евротурниров из-за коронавируса.

Все что перенесено:

• Ответные матчи 1/8 финала ЛЧ «Бавария» – «Челси», «Ювентус» – «Лион», «Барселона» – «Наполи» и «Манчестер Сити» – «Реал».

• Все ответные матчи 1/8 ЛЕ.

• Четвертьфинальные матчи Юношеской ЛЧ.

• Жеребьевка четвертьфинальных матчей ЛЧ и ЛЕ.

17 марта по видеоконференции будет проведено совещание членов ассоциации.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Кошмар накрывает
Хроника коронавируса на 31 мая: в АПЛ нет положительных тестов
Какие турниры остановили из-за коронавируса. Полный список
Знаменитости, которые заболели коронавирусом
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Лига чемпионов
#Футбол
#коронавирус
#Лига Европы
#УЕФА