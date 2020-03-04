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#Кубок России #Футбол #Спартак #Зенит #ЦСКА

«Спартак» и «Зенит» вышли в полуфинал Кубка России. Сыграют друг с другом в Петербурге в конце апреля

04 марта, 23:08

Твиттер «Спартака»

В Кубке России прошли два четвертьфинальных матча.

«Ахмат» принимал «Зенит» и уступил 1:2 в овертайме – повел в счете после точного удара Роши с пенальти, пропустил от Ригони, а на 97-й минуте победный гол забил Жирков.

«Спартак» выиграл 3:2 у ЦСКА в овертайме. В первом тайме он повел 2:0 благодаря голам Бакаева и Понсе – соперник сравнял счет (забили Дивеев и Ахметов). На 107-й минуте победу «Спартаку» принес Ларссон.

Матч «Химки» – «Торпедо» состоится 5 марта. Игра «Шинник» – «Урал» перенесена на неопределенный срок из-за неготовности поля.

«Зенит» примет «Спартак» в Санкт-Петербурге в полуфинальном матче. Он состоится 23 апреля.

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