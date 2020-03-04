Кубок Италии
Футбол
Ювентус
Милан
Очередной перенос топ-игры в Италии из-за вируса – теперь матча Кубка «Ювентус» – «Милан»
04 марта, 10:38
Официальный сайт Серии А подтвердил: запланированная на 4 марта ответная полуфинальная игра Кубка Италии «Ювентус» – «Милан» не состоится в срок из-за распространения коронавируса.
Такое решение приняла префектура Турина. Новая дата матча пока не определена. В первой игре была ничья 1:1. Про перенос второго полуфинала – «Наполи» – «Интер» – пока ничего не известно.
В Италии уже перенесены несколько матчей 25-го и 26-го туров. Под вопросом проведение остальных.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые