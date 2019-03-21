Жирков провалил решающие эпизоды. Но его вообще не ждали в составе

Третий мяч тоже пришел из зоны левого фланга. Здесь Жирков не добежал за подключившимся Мертенсом. Тилеманс разогнал атаку, Азар оказался в центре, Гилерме не спас.

Так вышло, что в этом матче Жиркову пришлось обороняться против Азара и Кастаня. Если защитник «Аталанты» редко подключался в атаку, то Эден регулярно прибегал именно в зону Жиркова.

Сам Юрий отвечал на это своей активностью у ворот соперника. Только в первом тайме он дважды попадал в офсайд, но в главном эпизоде у собственных ворот Жирков не затащил. И это главная грусть по итогам вполне равного матча.