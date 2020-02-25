Мы сыграли в блокчейн-игру Sorare, где теперь появился «Спартак»
Блокчейн – это непрерывная цепочка блоков, содержащая в себе информацию. Ее почти невозможно изменить и обмануть. Такая технология используется в финансовых операциях, во время идентификации пользователей и в других подобных вещах. Информация в блокчейне – это распределяемая и общедоступная база данных.
Эффективное применение блокчейна показали на примере биткоинов – валюты, которую можно отправить любому человеку. Отличия биткоина от других денежных средств: в его передаче вообще не участвуют банки. Люди подтверждают транзакции на своих персональных компьютерах, не используя посредников. Похожая система используется и в онлайн-игре Sorare.
На сайте Sorare опубликовано пояснение по поводу блокчейн-изображений. Их отличие от биткоинов в том, что каждая карточка – уникальный актив: «Картами можно свободно торговать и использовать их в открытом мире различных приложений и игр. Она также имеет некоторые атрибуты других активов блокчейна: ее нельзя скопировать или отобрать».
На официальном сайте «Спартака» есть большая новость о партнерстве клуба и сервиса Sorare. Там Sorare называют фэнтези-футболом будущего. Простейшая суть в том, чтобы собирать карточки различных игроков, создавать свою команду и участвовать в турнирах. Все это похоже на обычный фэнтези-футбол, но с более сложным устройством.
Вот главное из новости от «Спартака» и впечатления от первого перехода на сайт:
- Sorare – игра, где фанаты собирают коллекционные цифровые блокчейн-изображения с игроками. «Спартак» – первый российский клуб, который попал в игру.
- Прямо сейчас к Sorare присоединились уже 38 футбольных клубов – их футболисты там официально лицензированы. Есть игроки «Ювентуса», «Андерлехта», «Лилля» и других команд из разных лиг.
- Для старта игры в Sorare необходимо собрать команду из пяти игроков и заявить ее в турнир. Коммерческий директор «Спартака» Алексей Власов назвал Sorare лидером на новом рынке онлайн-игр.
Больше информации есть на официальном сайте Sorare. Изначально мир блокчейн-игр может показаться непонятным, но при регистрации на самом сервисе все становится проще и интереснее. Игроки «Спартака» прямо сейчас есть на трансферном рынке – у каждого из них показан бонус верности (игрок все еще выступает за клуб, изображенный на карточке).
При регистрации выпадает десять бесплатных случайных игроков. В нашем случае среди них оказались Венсан Компани, Родриго Бентанкур, Леонардо Бонуччи и Криштиану Роналду. Остальные – неизвестные парни из лиг уровня Бельгии и Португалии. Для сбора первоначальной команды необходимо пять человек – дальше ее можно заявить в турнир.
У нас получилась такая команда, где капитаном стал Криштиану Роналду. Результаты считаются по реальным матчам с участием этих футболистов. Карта может получать уровни и дополнительные очки за количество ударов, голы и другие показатели. После игрового уик-энда объявят итоги мини-турнира.
Карточки можно покупать и продавать через аукцион. С этим все немного сложнее – надо подключить специальный кошелек. Сам аукцион устроен вполне обычно: он идет ограниченное количество времени, а побеждает человек, сделавший наибольшую ставку. Естественно, что можно вообще ничего не делать и просто качать текущий состав.
Невозможно, чтобы у каждого игрока в составе оказался один футболист. Карточки разделяются по дефициту (еще одна отсылка к блокчейну). Есть просто уникальные, редкие (100 копий) и очень редкие (10 копий). От степени редкости и силы карты зависит ее цена на рынке. Влияет и просто имя игрока и его известность в реальном футболе.
По «Спартаку» в день его появления ситуация примерно такая: Аиртон, Зелимхан Бакаев и Самюэль Жиго пользуются большой популярностью (заявки, предложения).
Рассказов, Мирзов и Крал пока никому не нужны (0 ставок).