Мы сыграли в блокчейн-игру Sorare, где теперь появился «Спартак»

Блокчейн – это непрерывная цепочка блоков, содержащая в себе информацию. Ее почти невозможно изменить и обмануть. Такая технология используется в финансовых операциях, во время идентификации пользователей и в других подобных вещах. Информация в блокчейне – это распределяемая и общедоступная база данных.

Эффективное применение блокчейна показали на примере биткоинов – валюты, которую можно отправить любому человеку. Отличия биткоина от других денежных средств: в его передаче вообще не участвуют банки. Люди подтверждают транзакции на своих персональных компьютерах, не используя посредников. Похожая система используется и в онлайн-игре Sorare.

На сайте Sorare опубликовано пояснение по поводу блокчейн-изображений. Их отличие от биткоинов в том, что каждая карточка – уникальный актив: «Картами можно свободно торговать и использовать их в открытом мире различных приложений и игр. Она также имеет некоторые атрибуты других активов блокчейна: ее нельзя скопировать или отобрать».

На официальном сайте «Спартака» есть большая новость о партнерстве клуба и сервиса Sorare. Там Sorare называют фэнтези-футболом будущего. Простейшая суть в том, чтобы собирать карточки различных игроков, создавать свою команду и участвовать в турнирах. Все это похоже на обычный фэнтези-футбол, но с более сложным устройством.