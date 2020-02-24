Ковальчук будет играть с Овечкиным за «Вашингтон»

Агент Ковальчука Джей Пи Бэрри рассказал, что выбор был между «Вашингтоном» и «Бостоном». «Кэпиталс» – топовая команда с невероятной химией. И у них действительно есть большой шанс выиграть Кубок Стэнли. Илья очень рад, что все так сложилось», – добавил агент.

Вице-президент и генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан объяснил переход Ковальчука: «Илья талантливый атакующий игрок. Мы полагаем, что он добавит нам глубины и маневренности в атаке. Он мастеровитый форвард, способный играть в пас и помогать нашей атаке».

В «Вашингтоне» Ковальчук воссоединится с Александром Овечкиным.