Что случилось в финале Кубка легенд

Кубок легенд – ежегодный турнир, где собираются ветеранские команды. В этом году там произошел скандал во время финального матча. Россия сначала выиграла турнир, когда сборная звезд мира отказалась от участия в серии пенальти. Потом все переиграли – победу отдали мировым звездам, хотя перед этим случилось несколько абсурдных ситуаций.

Итог финала по результату: Россия – Сборная звезд – 5:6.