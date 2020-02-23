Футбол
Что случилось в финале Кубка легенд
23 февраля, 19:45
Кубок легенд – ежегодный турнир, где собираются ветеранские команды. В этом году там произошел скандал во время финального матча. Россия сначала выиграла турнир, когда сборная звезд мира отказалась от участия в серии пенальти. Потом все переиграли – победу отдали мировым звездам, хотя перед этим случилось несколько абсурдных ситуаций.
Итог финала по результату: Россия – Сборная звезд – 5:6.
Итог финала по событиям:
- В середине матча при ничейном счете арбитр Александра Пономарева удалила двоих футболистов из сборной звезд. Красные карточки получили Йосси Бенаюн и Йон-Арне Риисе. Регламент такой: удаленный игрок больше не имеет права вернуться на поле, а команда остается в меньшинстве на три минуты.
- Сборной звезд такое развитие событий не понравилось. Из команды остался только Литманен – все остальные игроки ушли в раздевалку еще до финального свистка. Пока Литманен и Пономарева разбирались в происходящем вместе с организаторами, болельщики и футболисты просто отдыхали.
- Итог разборок – красную карточку Риисе заменили на желтую. Удаление аннулировали, обе команды вернулись на поле. Тогда звезды забили гол и уже праздновали победу, хотя финальный свисток еще не прозвучал. Россия воспользовалась ситуацией и сравняла счет – отличился Егор Титов. Звезды это не признали и отказались от участия в пенальти.
- «Мы согласились с тем, что турнир выиграла Россия. Мы пенальти бить не будем», – рассказал Андрей Воронин. Его слова подтвердил вратарь Стипе Плетикоса. Новые разборки привели к очередному откату судейского решения. Гол Егора Титова отменили, а победу оставили за сборной звезд. Оказалось, что Титов все-таки забил уже после свистка.
Кубок легенд – это не просто ежегодный турнир. 11 лет подряд здесь побеждала Россия, поэтому общий итог уже удивляет.
Главное впечатление – результат и скандал.
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