Кристофер Нкунку
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Футбол
РБ Лейпциг
Игрок «Лейпцига» Нкунку отдал четыре ассиста за матч. В игре прошлого тура он остался на скамейке
22 февраля, 22:35
«Лейпциг» выиграл у «Шальке» со счетом 5:0. Нкунку поучаствовал ассистами сразу в четырех мячах и отбегал полную игру. В матче прошлого тура между «Лейпцигом» и «Вердером» он остался на скамейке запасных.
Всего у Нкунку набралось 13 голевых пасов за 21 матч этого сезона Бундеслиги. Еще он забил четыре гола.
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