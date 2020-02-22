Кристофер Нкунку
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#Кристофер Нкунку #Футбол #Бундеслига #РБ Лейпциг

Игрок «Лейпцига» Нкунку отдал четыре ассиста за матч. В игре прошлого тура он остался на скамейке

22 февраля, 22:35

Это игрок «Лейпцига» Кристофер Нкунку. Летом 2019-го он перешел из «ПСЖ» за 13 миллионов евро.

augenklick/firo Sportphoto/Global Look Press

«Лейпциг» выиграл у «Шальке» со счетом 5:0. Нкунку поучаствовал ассистами сразу в четырех мячах и отбегал полную игру. В матче прошлого тура между «Лейпцигом» и «Вердером» он остался на скамейке запасных.

Всего у Нкунку набралось 13 голевых пасов за 21 матч этого сезона Бундеслиги. Еще он забил четыре гола.

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