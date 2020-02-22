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Не только «Барселона» купила игрока после закрытия трансферного окна. Разрешили и «Валенсии»
22 февраля, 10:33
В правилах Ла Лиги есть пункт, по которому команды могут совершить внутренний трансфер в случае тяжелой травмы игрока.
«Барселона» воспользовалась этим правилом, купив Мартина Брэйтуэйта у «Леганеса». Теперь такая возможность есть и у «Валенсии», сообщает As.
«Валенсия» потеряла из-за травмы Эсекиеля Гарая, который, скорее всего, больше не сыграет в этом сезоне. На замену клуб планирует арендовать защитника «Реала» Хави Санчиса, который сейчас выступает в аренде в «Вальядолиде».
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