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#Примера #Футбол #Барселона #Валенсия

Не только «Барселона» купила игрока после закрытия трансферного окна. Разрешили и «Валенсии»

22 февраля, 10:33

В правилах Ла Лиги есть пункт, по которому команды могут совершить внутренний трансфер в случае тяжелой травмы игрока. 

«Барселона» воспользовалась этим правилом, купив Мартина Брэйтуэйта у «Леганеса». Теперь такая возможность есть и у «Валенсии», сообщает As.

«Валенсия» потеряла из-за травмы Эсекиеля Гарая, который, скорее всего, больше не сыграет в этом сезоне. На замену клуб планирует арендовать защитника «Реала» Хави Санчиса, который сейчас выступает в аренде в «Вальядолиде».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: AFLO / Global Look Press
Как «Барса» это сделала
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«Барселоне» разрешают покупать при закрытом трансферном окне. Что это за правило?
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