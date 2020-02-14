Преображение «Милана» – в статистике Ребича. Сейчас он забивает больше Ибрагимовича

«Милан» поднялся на десятое место в таблице Серии А, а в Кубке Италии сыграл вничью с «Ювентусом». Всего этого не могло быть без личных достижений Анте Ребича. Во всех турнирах в 2020 году он уже забил пять голов и сделал ассист.

«Милан» – «Удинезе» – 3:2 (дубль Ребича)

«Брешия» – «Милан» – 0:1 (гол Ребича)

«Милан» – «Торино» – 4:2 (ассист Ребича)

«Интер» – «Милан» – 4:2 (гол Ребича)

«Милан» – «Ювентус» – 1:1 (гол Ребича)

Opta расширяет статистику. Ребич не просто был вовлечен в шесть голов «Милана» за этот период – с ним не сравнится по этому показателю ни один игрок команды. Даже Златан Ибрагимович (с которым и связывают новые успехи «Милана») пока забил только три гола и отдал один голевой пас.

Ребич в 2019-м играл за «Милан» совершенно по-другому: ноль голов и ассистов во всех турнирах.