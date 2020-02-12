НБА
деньги
Голден Стэйт Уорриорз
Лос-Анджелес Лейкерс
Нью-Йорк Никс
Поделиться:
Комментарии:
0
#НБА #Голден Стэйт Уорриорз #деньги #Лос-Анджелес Лейкерс #Нью-Йорк Никс

Самые дорогие клубы НБА – в новом рейтинге от Forbes

12 февраля, 13:18

Forbes выкатил большой материал о стоимости клубов НБА. Там рассказали о деталях роста и факторах, которые влияют на стоимость клубов. «Нью-Йорк Никс» – лидер рейтинга. Стоимость франшизы составляет 4,6 миллиарда долларов. Интересно, что цена команды в этом случае совсем не зависит от результата: в этом сезоне «Нью-Йорк Никс» идет на 13 месте в Восточной конференции (17 побед за 54 матча).

Forbes пишет, что только две команды сменили владельцев за последние четыре года. Даже с таким фактом клубы НБА все равно остаются привлекательными активами – на это влияют демография и международные перспективы. Один из примеров: НБА продолжает работу над налаживанием отношений с Китаем. На них все-таки не должен сильно повлиять твит Мори, на который обиделись китайцы.

«Нью-Йорк Никс» побеждает в этом рейтинге пятый год подряд.

твиттер Никс

Полный рейтинг самых дорогих команд НБА (в миллиардах долларов):

1. «Нью-Йорк Никс» – 4,6

2. «Лос-Анджелес Лейкерс» – 4,4

3. «Голден Стэйт» – 4,3

4. «Чикаго» – 3,2

5. «Бостон» – 3,1

6. «Лос-Анджелес Клипперс» – 2,6

7. «Бруклин» – 2,5

8. «Хьюстон» – 2,475

9. «Даллас» – 2,4

10. «Торонто» – 2,1

11. «Филадельфия» – 2

12. «Майами» – 1,95

13. «Портленд» – 1,85

14. «Сан-Антонио» – 1,8

15. «Сакраменто» – 1,775

www.imago-images.de/Global Look Press

16. «Вашингтон» – 1,75

17. «Финикс» – 1,625

18. «Денвер» – 1,6

19. «Миллуоки» – 1,58

20. «Оклахома» – 1,575

21. «Юта» – 1,55

22. «Индиана» – 1,525

23. «Атланта» – 1,52

24. «Кливленд» – 1,51

25. «Шарлотт» – 1,5

26. «Детройт» – 1,45

27. «Орландо» – 1,43

28. «Миннесота» – 1,375

29. «Нью-Орлеан» – 1,35

30. «Мемфис» – 1,3

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Что почитать об игроках НБА
Трэй Янг – сенсация Матча звезд НБА: плачет от радости, покрывает долги горожан, сияет в худшей команде лиги
Получить удаление в НБА можно даже за шлепок соперника по заднице
Кланяйтесь: Лука Дончич – умница, гений и солнечный европеец, который захватит НБА
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#НБА
#Голден Стэйт Уорриорз
#деньги
#Лос-Анджелес Лейкерс
#Нью-Йорк Никс