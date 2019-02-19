Замглавреда «Эха Москвы» извинился и сам ушел с передачи, на которой неделю назад оскорбил «Зенит»

Вечером, 11 января, Сергей Бунтман вел передачу «Футбольный клуб» в эфире «Эха Москвы» вместе с Василием Уткиным и в ходе их диалога несколько раз оскорбил «Зенит».

Там было, например, такое: «Зенит» бомжатный, да, изошелся на дерьмо. Вы в своем бомжатнике сидите – и сидите в своем болоте, в своем зенитовском газпромовском болоте».

И такое: « Я всю жизнь говорю, как я ненавижу «Зенит» всей своей душой , которая у меня есть, вот. И никогда в жизни, даже если он будет играть против Турции или Азербайджана, я не буду болеть за «Зенит».

Или такое: «Ваш дрянной «вираж» с вашей дрянной командой никогда в жизни никуда не выйдет».

Сегодня, 19 февраля, в самом начале нового выпуска «Футбольного клуба» Бунтман попросил слово и сделал заявление. В нем он сказал, что сам рассказал главному редактору «Эха Москвы» об эпизоде и что больше не будет вести программу.

Вот отрывок из выступления: « Я хочу принести свои извинения . Во-первых, болельщикам «Зенита», ни в чем не повинным. И хочу принести извинения всем слушателям и главное – коллегам, потому что я плюнул во всю нашу профессию . Хочу сказать, что коллеги в тоже ни в чем не повинны. И они по какому-то недоразумению, может быть, тоже считали меня своим. Место таким выступлениям даже не особенно на трибуне, а, может быть, где-то в пабе – с совершенно справедливым получением за это кружкой по башке».

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