Лукаку поднял угловой флажок, когда праздновал гол в дерби. Потом он назвал себя королем Милана

«Милан» выигрывал у «Интера» со счетом 2:0, но во втором тайме пропустил четыре мяча. Главные лица дерби – Златан Ибрагимович и Ромелу Лукаку. Ибрагимович стал самым возрастным автором гола в дерби (38 лет и 129 дней). Лукаку забил четвертый гол «Интера» и запомнился необычным празднованием: он поднял над головой угловой флажок с натянутой футболкой.

Так это выглядело: