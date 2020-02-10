Месси повторил достижение Вернера – только у них теперь есть хет-трики из голов и ассистов

«Барселона» обыграла «Бетис» (3:2). Эта победа позволила «Барсе» сохранить трехочковое отставание от «Реала». Игра с «Бетисом» опять раскрыла лучшее в Лионеле Месси – он поучаствовал ассистами во всех голах «Барселоны». Мы уже хотели писать, что у Месси очередное достижение – хет-трик из голов и ассистов в одном сезоне.

Opta напомнила, что в топ-5 лигах Европы есть еще один такой игрок. Сравните показатели.

Лионель Месси, «Барселона»

«Барселона» – «Сельта» – 4:1 (хет-трик Месси)

«Барселона» – «Мальорка» – 5:2 (хет-трик Месси)

«Бетис» – «Барселона» – 2:3 (три ассиста Месси)

Тимо Вернер, «РБ Лейпциг»

«Боруссия М» – «РБ Лейпциг» – 1:3 (хет-трик Вернера)

«РБ Лейпциг» – «Майнц» – 8:0 (хет-трик Вернера)

«РБ Лейпциг» – «Майнц» – 8:0 (три ассиста Вернера)

Вернер уложил свои хет-трики в два матча Бундеслиги. Он достиг этого еще в начале ноября. Здесь Месси был в роли догоняющего, но справился.