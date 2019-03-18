Биатлонная сборная России поехала на этап Кубка мира в Норвегию на машинах. Ей не организовали рейс самолетом

Этот факт – отрывок из большого материала автора «Спорт-Экспресса» Владимира Иванова об организационном кризисе в сборной России по биатлону.

Заключительный этап Кубка мира пройдет на горнолыжном курорте Хольменколен в столице Норвегии Осло.

Большинство сборных полетело туда самолетом – чартером из шведского Эстерсунда (там проходил прошлый этап).

Сборная России поедет на машинах, потому что администраторы команды слишком поздно узнали о таком рейсе.

По данным сайта autodespetcher.ru, расстояние между Эстерсундом и Осло на машине – 579 км.

На всякий случай мы вбили поиск авибилетов в генераторе Яндекса и увидели как минимум одно свободное место 20 марта (этап начинается 21 марта) на 2,5-часовой перелет (с пересадкой в Стокгольме) из Эстерсунда в Осло за 18 тысяч рублей с платным багажом.