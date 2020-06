Все претенденты на «Оскар»

«Лучшая песня к фильму»

Stand Up (From Harriet); I'm Standing With You; I Can't Let You Throw Yourself Away; (I'm Gonna) Love Me Again; Into the Unknown.

«Лучший дизайн костюмов»

Марк Бриджес («Джокер»), Кристофер Питерсон («Ирландец»), Жаклин Дюрран («Маленькие женщины»), Майес С. Рубео («Кролик Джоджо»), Арианна Филлипс («Однажды в… Голливуде»).

Лучшая операторская работа

Роберт Бридж Ричардсон («Однажды в… Голливуде»), Родриго Прието («Ирландец»), Роджер Дикинс («1917»), Джарин Блашке («Маяк Лоуренс»), Шер («Джокер»).

«Лучший оригинальный сценарий»

Ной Баумбах («Брачная история»), Квентин Тарантино («Однажды в… Голливуде»), Хан Джин-вон и Пон Чжун Хо («Паразиты»), Райан Джонсон («Достать ножи»), Кристи Уилсон-Кэрнс и Сэм Мендес («1917»).

«Лучший звук»

Том Озанич, Tod A. Maitland («Джокер»); Стивен Морроу («Ford против Ferrari»); Майкл Минклер, Марк Улано («Однажды в… Голливуде»); Том Джонсон, Марк Улано, Гэри Райдстром («К звездам»); Стюарт Уилсон, Марк Тейлор («1917»).

«Лучшие визуальные эффекты»

«Звездные войны: Скайуокер. Восход», «Мстители: Финал», «1917», «Король Лев», «Ирландец».

* Мы расписали основные номинации. Еще есть второстепенные.