Пора разобраться со слухами, что Месси − теневой президент. Влияет на трансферы и сам выбирает состав

Месси – безусловный доминатор везде. Но за бесконечными наградами и рекордами скрывается его другая особенность: Лео решает вопросы, к которым игроков обычно не допускают.

В «Барселоне» его роль не ограничивается голами или капитанством. Давно есть мнение, что для сборной Аргентины Лео вообще определяет состав – у всего этого есть подтверждения от известных журналистов, бывших футболистов и тренеров.

Дальше вы прочтете разбор главных теорий о скрытой стороне в жизни Месси. Они делают его образ интереснее, но не всегда бывают правдой.

Месси участвует в трансферах «Барселоны». Серьезно?

Точно не во всех сделках, но есть основания так думать. Когда «Барселона» подписывала Неймара, еще до официальных переговоров руководство спрашивало мнение Лео. Он отреагировал положительно, трансфер состоялся. Об этом писал в книге о Месси авторитетный испанский журналист Гийом Балаге.

Авторитет Месси помогал «Барсе» в переговорах, даже если они завершались неудачно. AS писал, что Лео звонил Гризманну и убеждал того согласиться на переход. Месси объяснил, что лидеры «Барселоны» будут рады такому трансферу. Гризманн долго сомневался, склонялся к завершению сделки, но все-таки остался в «Атлетико». Так он поддержал клуб, когда тому забанили трансферы.

Бывает, что Месси советует «Барселоне» подписать конкретного игрока, а эту штуку потом тиражируют все испанские СМИ. Так писали о советах Лео по Одриосоле и Менье, а летом «Барселона» якобы даже спорила с «Зенитом» по Павону. К игроку «Боки» клуб подтолкнул лично Месси, но Павон так и остался в Аргентине.