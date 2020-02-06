«Бавария» после увольнения Ковача забивает больше всех в топ-5

«Бавария» выиграла 4:3 у «Хоффенхайма» в матче Кубка Германии. Это был 14-й матч мюнхенцев после того как в отставку ушел Нико Ковач.

С тех пор «Баварию» тренирует Ханс-Дитер Флик. Команда при нем забивает в среднем по 3,3 гола за игру, и это лучший показатель в топ-5 лигах за этот период.