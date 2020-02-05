Овечкин опять сделал хет-трик. Теперь он – лучший бомбардир сезона в НХЛ

Теперь Овечкин – первый в списке снайперов сезона с 40 шайбами. Он обогнал Давида Пастрняка («Бостон», 38 голов).

Это 27-й хет-трик в карьере Овечкина, больше в НХЛ исполняли только семь хоккеистов. Лидер – Уэйн Гретцки (50). И только Гретцки больше Овечкина забивал 40+ голов в сезонах, у россиянина их 11, у канадца – 12. Но именно за одну команду не менее 40 шайб в 11 сезонах никто кроме Овечкина не забивал.

В последних семи матчах у Овечкина 14 голов.

Всего в карьере Овечкина 698 голов в НХЛ – это восьмой результат в истории. Следующий ориентир – Майк Гартнер (708). Первым идет Гретцки с 894 заброшенными шайбами.