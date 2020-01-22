Вы не увидите в Европе формы как у команд МЛС – их запрещает УЕФА

Сезон МЛС начинается через месяц, и клубы уже презентуют формы на новый сезон. По традиции команды представляют только один новый комплект (домашний или гостевой), тогда как второй сохраняют с прошлого сезона.

Почти все новые формы в этом году – на основе нового шаблона adidas, вдохновленного формами 90-х. Отличительная черта – три гигантские полоски на правом плече. Вот он на новичке «Гэлакси» Чичарито: