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#АПЛ #Футбол #Тоттенхэм #Игнасио Пуссетто #Уотфорд #Эрик Ламела

Мяч остался на линии всего на 10 миллиметров. Так «Тоттенхэм» потерял победу

18 января, 18:50

Все аккаунты Премьер-лиги и «Уотфорда» сейчас постят один момент. Шла 93-я минута игры «Уотфорда» и «Тоттенхэма», когда случился ключевой эпизод матча. Эрик Ламела пробил по воротам, Игнасио Пуссетто отбил мяч. Казалось, что мяч уже пересек линию ворот, но система определения гола так не считала. Судье передали: для гола не хватило 10,04 миллиметра.

Твиттер АПЛ

В твиттере «Уотфорда» есть фото этого момента:

твиттер Уотфорда

Игра «Тоттенхэма» и «Уотфорда» завершилась нулевой ничьей. Главный тренер «Уотфорда» Найджел Пирсон так прокомментировал момент: «Это были миллиметры? Прекрасно! Хорошо».

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