Патрик Херрманн
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#Патрик Херрманн #Футбол #Бундеслига #Боруссия М

Херрманна меняют так часто, что он стал рекордсменом Бундеслиги

18 января, 14:25

Патрику Херманну 28 лет. Всю взрослую карьеру он провел в менхенгладбахской «Боруссии».

www.imago-images.de/Global Look Press

Игрок «Боруссии» Патрик Херрманн веселился после матча его команды и «Фрайбурга» (4:2): «Я действительно хочу иметь этот рекорд, поэтому всегда смотрю на табло. Хочу узнать, включен ли мой номер». 

Матч против «Шальке» исполнил необычное желание Херрманна – там его заменили в 141-й раз за карьеру. Так Херрманн побил рекорд Бундеслиги по количеству матчей с уходом на замену.

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«Погоня наконец-то закончилась. Теперь я собираюсь немного расширить это достижение», – шутил Херманн, когда сравнялся с Алтынтопом. Перед этим он обещал, что в этом сезоне обязательно побьет рекорд по заменам. 

Получилось уже в первом матче Бундеслиги после зимней паузы. Только на результат очередная замена Херрманна никак не повлияла – его «Боруссия» проиграла 0:2.

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