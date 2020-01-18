Херрманна меняют так часто, что он стал рекордсменом Бундеслиги

Игрок «Боруссии» Патрик Херрманн веселился после матча его команды и «Фрайбурга» (4:2): «Я действительно хочу иметь этот рекорд, поэтому всегда смотрю на табло. Хочу узнать, включен ли мой номер».

Матч против «Шальке» исполнил необычное желание Херрманна – там его заменили в 141-й раз за карьеру. Так Херрманн побил рекорд Бундеслиги по количеству матчей с уходом на замену.

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