Формула 1
Даниил Квят
Льюис Хэмилтон
Ландо Норрис
Квят занял 15-е место в квалификации Гран-при Австралии. Это его первое соревнование после возвращения
16 марта 2019, 10:00
Гонщик команды «Торо Россо» Даниил Квят выбыл уже во втором сегменте квалификации стартового гран-при сезона «Формулы-1». Его партнер по команде Александр Албон опередил Квята на две позиции.
В 2017 году Даниила исключили из «Торо Россо», а после этого он работал пилотом по развитию в «Феррари».
В квалификации победил гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Его время – 1.20,486. С 2014 года Хэмилтон постоянно получает поул-позицию на этой трассе. Всего у Льюиса 8 поулов на Гран-при Австралии.
Отметим восьмую позицию 19-летнего Ландо Норриса. Для него Гран-при Австралии – дебютное соревнование в качестве гонщика «Формулы-1».
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