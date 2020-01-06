В боксе слишком много разных ассоциаций. Что вообще значат все эти WBA, WBO, WBC и IBF?
Сколько их всего?
Главных мировых боксерских организаций всего четыре.
WBA – Всемирная боксерская ассоциация. Она появилась в 1921 году под именем Национальной боксерской ассоциации. Во Всемирную переименовалась в 1962-м.
WBO – Всемирная боксерская организация. Была создана в 1988-м, но сначала не имела влияния. Позже, когда стала проводить поединки известных боксеров, была признана и тремя другими главными боксерскими ассоциациями.
IBF – Международная боксерская федерация, которую основали в 1983 году. У нее есть обычный титул чемпиона. Признание она получила после того, как известный боксер Ларри Холмс поругался с WBC и был признан чемпионом IBF. Отличие IBF от других организаций – защита титула должна проводиться раз в девять месяцев, а не в год, как у них.
WBC – Всемирный боксерский совет. Появился в 1963 году при помощи 11 национальных организаций бокса (американские страны плюс Великобритания и Франция). В отличие от WBA и WBO, где есть титулы чемпионов и суперчемпионов, WBC выдает еще и титул Бриллиантового чемпиона (победитель поединка между элитными боксерами) – первым его получил Мэнни Пакьяо в 2009-м, побив Мигеля Котто. Есть и Серебряный чемпион – за это звание бьются, если действующий чемпион не имеет возможности защитить свой титул.
Зачем их так много?
WBA появилась первой, но дальше возникли конкуренты, желающие заработать на боях с элитными спортсменами. WBC – проект сразу 11 стран и их влиятельных представителей. IBF и WBO развились в последние несколько десятилетий. Главная причина – заработок денег.
Возникновение новых титулов, как, например, у WBC – такая же история.
Как отличаются их пояса?
Пояс WBA изготовлен из черной кожи, он весит 3,6 кг и стоит $760 для боксера.
Пояс WBO – из коричневой кожи. 3,6 кг и $660.
Пояс WBC – из темной зеленой кожи, по бокам – фотографии легендарных Мохаммеда Али и Джо Луиса. Цена – $820.
Пояс IBF – из красной кожи. Дизайн не меняется. Стоимость – $750.
Обладатель трех любых поясов из четырех носит звание абсолютного чемпиона мира.
Главный вопрос – какая организация круче?
Однозначного ответа нет. По большому счету, так вопрос не стоит уже давно. Боксеры могут биться за любой из этих титулов, за какой нужно – решают промоутеры. Фактически, конечная цель – добыть три титула, чтобы стать абсолютным чемпионом мира. Каких три титула из этих четырех – не так уж важно.