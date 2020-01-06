бокс
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#бокс

В боксе слишком много разных ассоциаций. Что вообще значат все эти WBA, WBO, WBC и IBF?

06 января, 23:15

Сколько их всего?

Главных мировых боксерских организаций всего четыре.

WBA – Всемирная боксерская ассоциация. Она появилась в 1921 году под именем Национальной боксерской ассоциации. Во Всемирную переименовалась в 1962-м.

WBO – Всемирная боксерская организация. Была создана в 1988-м, но сначала не имела влияния. Позже, когда стала проводить поединки известных боксеров, была признана и тремя другими главными боксерскими ассоциациями.

IBF – Международная боксерская федерация, которую основали в 1983 году. У нее есть обычный титул чемпиона. Признание она получила после того, как известный боксер Ларри Холмс поругался с WBC и был признан чемпионом IBF. Отличие IBF от других организаций – защита титула должна проводиться раз в девять месяцев, а не в год, как у них.

WBC – Всемирный боксерский совет. Появился в 1963 году при помощи 11 национальных организаций бокса (американские страны плюс Великобритания и Франция). В отличие от WBA и WBO, где есть титулы чемпионов и суперчемпионов, WBC выдает еще и титул Бриллиантового чемпиона (победитель поединка между элитными боксерами) – первым его получил Мэнни Пакьяо в 2009-м, побив Мигеля Котто. Есть и Серебряный чемпион – за это звание бьются, если действующий чемпион не имеет возможности защитить свой титул.

Зачем их так много?

WBA появилась первой, но дальше возникли конкуренты, желающие заработать на боях с элитными спортсменами. WBC – проект сразу 11 стран и их влиятельных представителей. IBF и WBO развились в последние несколько десятилетий. Главная причина – заработок денег.

Возникновение новых титулов, как, например, у WBC – такая же история.

Как отличаются их пояса?

Пояс WBA изготовлен из черной кожи, он весит 3,6 кг и стоит $760 для боксера.

Пояс WBO – из коричневой кожи. 3,6 кг и $660.

Пояс WBC – из темной зеленой кожи, по бокам – фотографии легендарных Мохаммеда Али и Джо Луиса. Цена – $820.

Пояс IBF – из красной кожи. Дизайн не меняется. Стоимость – $750.

Обладатель трех любых поясов из четырех носит звание абсолютного чемпиона мира.

Главный вопрос – какая организация круче?

Однозначного ответа нет. По большому счету, так вопрос не стоит уже давно. Боксеры могут биться за любой из этих титулов, за какой нужно – решают промоутеры. Фактически, конечная цель – добыть три титула, чтобы стать абсолютным чемпионом мира. Каких три титула из этих четырех – не так уж важно.

Все фото: ZUMAPRESS.com / Global Look Press
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