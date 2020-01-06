В боксе слишком много разных ассоциаций. Что вообще значат все эти WBA, WBO, WBC и IBF?

Сколько их всего?

Главных мировых боксерских организаций всего четыре.

WBA – Всемирная боксерская ассоциация. Она появилась в 1921 году под именем Национальной боксерской ассоциации. Во Всемирную переименовалась в 1962-м.

WBO – Всемирная боксерская организация. Была создана в 1988-м, но сначала не имела влияния. Позже, когда стала проводить поединки известных боксеров, была признана и тремя другими главными боксерскими ассоциациями.

IBF – Международная боксерская федерация, которую основали в 1983 году. У нее есть обычный титул чемпиона. Признание она получила после того, как известный боксер Ларри Холмс поругался с WBC и был признан чемпионом IBF. Отличие IBF от других организаций – защита титула должна проводиться раз в девять месяцев, а не в год, как у них.

WBC – Всемирный боксерский совет. Появился в 1963 году при помощи 11 национальных организаций бокса (американские страны плюс Великобритания и Франция). В отличие от WBA и WBO, где есть титулы чемпионов и суперчемпионов, WBC выдает еще и титул Бриллиантового чемпиона (победитель поединка между элитными боксерами) – первым его получил Мэнни Пакьяо в 2009-м, побив Мигеля Котто. Есть и Серебряный чемпион – за это звание бьются, если действующий чемпион не имеет возможности защитить свой титул.