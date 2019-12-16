Жеребьевка 1/8 ЛЧ: «Реал» против «Ман Сити», «Ливерпуль» сыграет с «Атлетико», «Боруссия» попала на «ПСЖ»

Прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Боруссия» – «ПСЖ»

«Реал» – «Манчестер Сити»

«Аталанта» – «Валенсия»

«Атлетико» – «Ливерпуль»

«Челси» – «Бавария»

«Лион» – «Ювентус»

«Тоттенхэм» – «Лейпциг»

«Наполи» – «Барселона»

Чуть позже станет известен точный календарь матчей. Пока известно, что первые матчи пройдут 18, 19, 25 и 26 февраля 2020 года. Ответные – 10, 11, 17 и 18 марта.