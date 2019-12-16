Лига чемпионов
Футбол
Жеребьевка 1/8 ЛЧ: «Реал» против «Ман Сити», «Ливерпуль» сыграет с «Атлетико», «Боруссия» попала на «ПСЖ»
16 декабря 2019, 14:30
Прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов:
- «Боруссия» – «ПСЖ»
- «Реал» – «Манчестер Сити»
- «Аталанта» – «Валенсия»
- «Атлетико» – «Ливерпуль»
- «Челси» – «Бавария»
- «Лион» – «Ювентус»
- «Тоттенхэм» – «Лейпциг»
- «Наполи» – «Барселона»
Чуть позже станет известен точный календарь матчей. Пока известно, что первые матчи пройдут 18, 19, 25 и 26 февраля 2020 года. Ответные – 10, 11, 17 и 18 марта.
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