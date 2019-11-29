Унаи Эмери
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#Унаи Эмери #Футбол #АПЛ

Похоже, Эмери просто не умеет работать вне Испании

29 ноября 2019, 13:37

Global Look Press/dpa

В Испании всегда было хорошо:

• «Лорка Депортиво»: сразу же поднял в Сегунду Б, на второй сезон стал лучшим тренером дивизиона 

• «Альмерия»: тоже улучшил результаты, тоже стал лучшим тренером дивизиона   

• «Валенсия»: три третьих места подряд в Ла лиге 

• «Севилья»: три победы подряд в Лиге Европы  

*** 

Вне – плохо:

• «Спартак»: полгода работы, конфликты с игроками, увольнение 

• «ПСЖ»: два года работы, внутренние титулы, провалы в ЛЧ, ссоры с футболистами, увольнение 

• «Арсенал»: полтора года работы, ноль достижений, конфликты с игроками, увольнение

Все фото: Global Look Press/dpa
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