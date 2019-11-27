Левандовски забил самый быстрый покер Лиги чемпионов. Ему хватило 14 минут

• Кстати, «Бавария» – первая команда Лиги чемпионов, у которой в одном сезоне покерами отметились два разных футболиста (ранее – Гнабри в игре с «Тоттенхэмом»).

• Левандовски с десятью голами вышел на первое место в списке бомбардиров ЛЧ в этом сезоне. Всего в турнире он отличился 63 раза, заодно забив в нем больше всех в качестве игрока «Баварии» (46, опередил Мюллера).

• Он забил во всех пяти турах ЛЧ – ранее такое удавалось только Дель Пьеро, Реброву, Роналду и Неймару.

• К этой статистике можно приплюсовать его голы в Германии – у Левандовски 16 мячей в Бундеслиге, еще один – в Кубке. Всего – 27 голов в 20 играх за клуб в этом сезоне.