Феномен игры Uno: откуда появилась, как завоевала миллионы людей и как затягивает простыми правилами

В чем суть и как играть в Uno

Uno – простая игра, хотя если заглянуть в правила, то они могут отпугнуть количеством. Игроки (от двух до семи человек) получают семь карт. Цель игры – первым от них избавиться. Карты пронумерованы и окрашены в четыре цвета.

Допустим, вы походили желтой шестеркой. Если у соперника есть шестерки другого цвета или желтые карты, то он ходит какой-то из этих карт. Если варианта нет, то он тянет из колоды еще одну карту – и ход переходит к вам.

Игра становится интереснее за счет специальных карт. Например, одна из них заставит соперника набрать себе карт (хотя он уже собирался праздновать победу). Самый интригующий момент игры, когда карты приходится перевернуть – правила остаются те же (но жестче), а колода – темнее.