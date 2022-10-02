Феномен игры Uno: откуда появилась, как завоевала миллионы людей и как затягивает простыми правилами
Uno – одна из главных карточных игр мира, которая в последние годы завоевывает Россию. Разбираемся, в истории игры и феномена популярности.
В чем суть и как играть в Uno
Uno – простая игра, хотя если заглянуть в правила, то они могут отпугнуть количеством. Игроки (от двух до семи человек) получают семь карт. Цель игры – первым от них избавиться. Карты пронумерованы и окрашены в четыре цвета.
Допустим, вы походили желтой шестеркой. Если у соперника есть шестерки другого цвета или желтые карты, то он ходит какой-то из этих карт. Если варианта нет, то он тянет из колоды еще одну карту – и ход переходит к вам.
Игра становится интереснее за счет специальных карт. Например, одна из них заставит соперника набрать себе карт (хотя он уже собирался праздновать победу). Самый интригующий момент игры, когда карты приходится перевернуть – правила остаются те же (но жестче), а колода – темнее.
Главный момент спора игры связан с ситуаций, когда у игрока остается две карты. Когда вытаскиваешь одну из них, нужно кричать «Уно!». Если соперник сделает это до тебя, то нужно после хода взять еще две карты. Если вы крикнули одновременно, то можно решить спор через дополнительное соревнование (подкинуть монетку или сыграть в «Камень. Ножницы. Бумага»).
Но это только самая популярная версия Uno. Есть десятки ее разновидностей, где у всех свои особенности с правилами.
Как появилась Uno – парикмахер переделал другую карточную игру
Парикмахер из Огайо Мерл Роббинс играл с семьей в игру Crazy Eights, которая похожа на Uno, но сложнее и запутаннее устроена. Роббинс ввел всего три новых правила, но скоро понял, что так получается совершенно другая игра.
Роббинс на свои деньги печатал первые колоды Uno – 5000 копий обошлись в $8000. Игра распространялась через его парикмахерскую и стала популярной за год. Права на Uno Роббинс продал за $50 000 + роялти в 10 центов за каждую проданную колоду.
В начале 90-х Uno выкупила другая компания, и игра перестала быть феноменом только США. Сейчас Uno есть в мобильных приложениях, Minecraft и телеграм-ботах. А в 2021-м выходила даже специальная версия игры к 50-летию ООН.
В чем кайф Uno – в азарте и непредсказуемости
К правилам Uno быстро привыкаешь, и игра всерьез затягивает. В первую очередь тем, что до последнего неизвестен победитель. Даже если у одного игрока две карты, а у другого – 20, партия может еще долго продолжаться.
Uno развивает эмоциональный интеллект и учит выбирать правильную стратегию. Сначала может показаться, что игра основана на везении вокруг того, какие карты тебе выпадут. Но потом нащупываются стратегии, и целью игры становится не только избавление от карт, но и создание ситуации, когда соперник собирает охапку карт (и очень злится!).
Как побеждать в Uno – основные стратегии
Железных секретов нет, но есть несколько базовых советов, которые особенно помогут новичкам.
🔴 Следите за количеством карт (как у себя, так и у соперника). Помните о моменте, когда нужно кричать «Уно!». Без этого невозможно победить.
🔵 Не переворачивайте колоду просто так. Убедитесь, что сопернику это не понравится (да, вы можете видеть карты соперника с обратной стороны).
🟡 Вы можете догадаться, карт какого цвета нет у соперника. Этим нужно пользоваться, если есть возможность.
🟢 Оставляйте карты +1 или +2 напоследок, когда у соперника осталось мало карт.