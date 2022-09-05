The Weeknd потерял голос прямо во время концерта – он отменил выступление и извинился

Только во время паузы он снова появился на сцене и объяснил ситуацию потерей голоса: «Я не хочу останавливать шоу, но я не могу дать вам концерт, который хочу».

Хотя он пообещал вернуть деньги за шоу и провести новое в ближайшее время, часть фанатов была крайне недовольна таким решением. На ролике с концерта слышно, как исполнителя освистывают. «Ты [блин] издеваешься?», – слышно за кадром.

В итоге выступление продлилось около 15 минут. Уже после окончания концерта The Weeknd стал получать неоднозначную реакцию в соцсетях. Пока одна часть поклонников поддержала артиста и пожелала выздоровления, другая критиковала его. «Его голос звучал абсолютно нормально, пока он давал это объявление», – написал один из фанатов.

The Weeknd не единственный исполнитель, который отменяет концерт прямо во время выступления. За последние годы похожие ситуации происходили и с другими крупными артистами:

Лиам Галлахер, 2017 год. Ушел со сцены после трех песен. Он не вернулся на сцену, чтобы извиниться – только написал пост в твиттере. «У меня был сложный концерт прошлым вечером, и он [сломал] мой голос».