The Weeknd потерял голос прямо во время концерта – он отменил выступление и извинился
The Weeknd выступает с туром After Hours til Dawn, и в Лос-Анджелесе у него планировались концерты два вечера подряд. Первый прошел по плану – он отыграл все 29 песен из сет-листа за полтора часа, но со вторым были проблемы.
Как и в первую ночь, на стадионе SoFi собрался аншлаг. The Weeknd вышел на сцену, сыграл три песни, а во время четвертой внезапно ушел за кулисы. Поклонники недоумевали, поскольку выступление продолжилось: играла инструментальная версия следующей песни, был бэк-вокал, на сцену вышли танцоры – но все это без The Weeknd.
Только во время паузы он снова появился на сцене и объяснил ситуацию потерей голоса: «Я не хочу останавливать шоу, но я не могу дать вам концерт, который хочу».
Хотя он пообещал вернуть деньги за шоу и провести новое в ближайшее время, часть фанатов была крайне недовольна таким решением. На ролике с концерта слышно, как исполнителя освистывают. «Ты [блин] издеваешься?», – слышно за кадром.
В итоге выступление продлилось около 15 минут. Уже после окончания концерта The Weeknd стал получать неоднозначную реакцию в соцсетях. Пока одна часть поклонников поддержала артиста и пожелала выздоровления, другая критиковала его. «Его голос звучал абсолютно нормально, пока он давал это объявление», – написал один из фанатов.
The Weeknd не единственный исполнитель, который отменяет концерт прямо во время выступления. За последние годы похожие ситуации происходили и с другими крупными артистами:
Лиам Галлахер, 2017 год. Ушел со сцены после трех песен. Он не вернулся на сцену, чтобы извиниться – только написал пост в твиттере. «У меня был сложный концерт прошлым вечером, и он [сломал] мой голос».
Моррисси, 2017 год. Ушел со сцены после шести песен. «Кажется, я оставил голос в Гвадалахаре», – сказал он и пообещал продолжить концерт. Но в итоге его клавишник извинился и сказал, что продолжения не будет.
U2, Боно, 2018 год. Ушел со сцены после четырех песен. Изначально группа планировала только перерыв, но в итоге не смогла продолжить концерт. «Боно был в отличной форме перед шоу и мы все готовились ко второй ночи в Берлине, но после нескольких песен он полностью потерял голос».
The Who, Роджер Долтри, 2019. Ушел со сцены после восьми песен. «Мне очень, очень жаль. Роджер на самом деле не может говорить сейчас», – сказал гитарист Пит Таунсенд.