Голливуд снял версию «Иронии судьбы» – это сделал режиссер русских комедий с провальными рейтингами
Вышел трейлер фильма «About Fate». Его можно перевести как «О судьбе», но в России фильм везде позиционируется как «Ирония судьбы в Голливуде».
Да, это адаптация советской классики. И пересечений с сюжетом оригинала тут не очень много. Не будет бани, перепутанных рейсов и лиричной атмосферы.
Но будет новогодняя атмосфера и сюжетный твист – пьяный парень перепутал дом и попал к незнакомой девушке. Она пользуется ситуацией, потому что ее бросил парень перед свадьбой сестры. Одной идти туда она не хочет и зовет с собой незнакомца. Он сам не знает, что делать, ведь до попадания в чужой дом хотел сделать предложение своей девушки.
Главную героиню играет племянница Джулии Робертс Эмма, главный герой – Томас Манн.
Фильм выйдет в сентябре на стриминговых сервисах и некоторых кинотеатрах. Почти все комментарии под трейлером на ютубе – шутки и сравнения с оригинальной «Иронией судьбы».
Кто снял голливудскую «Иронию судьбы»? И главное – зачем?
Режиссер «Иронии судьбы в Голливуде» – Марюс Вайсберг. Это российский режиссер, который известен по комедиям с низким рейтингом: «Бабушка легкого поведения», «Гитлер Капут», «Любовь в большом городе». Как его вообще занесло в Голливуд?
Отец Вайсберга – важный советский кинодеятель, директор фильмов Тарковского («Андрей Рублев», «Зеркало»). Но сам Вайсберг практически сразу начал карьеру с Голливуда – стажировался там с 1991 года на съемках комедий, обрел связи. Вайсберг рассказывает, что сценарий его первого фильма понравился Кевину Костнеру – и они вместе чуть не сделали фильм.
Вайсберг объяснял, как ушел от попыток сделать голливудское кино к российским комедиям. Он не выдержал конкуренцию и получил предложение снять русскоязычный фильм, когда прилетел в Россию на похороны отцы. После этого он снимает комедии, которые собирают неплохо в прокате, но имеют слабые рейтинги.
Так почему «Ирония судьбы» в Бостоне? Вайсберг во многих интервью говорит, что давно хотел познакомить американцев с советской классикой: «Я очень рад, что наше советское культурное наследие теперь станет достоянием всего мира. Я долгие годы работал над этим проектом и вот, наконец, благодаря моему партнеру, Владимиру Кошелеву, у нас получилось создать блестящий сценарий».
Вайсберг объясняет, что делает американское кино. Сценарий фильма написала Тиффани Полсен – автор ромкома «Пара на праздники», который стал успешным на Netflix. Но Вайсберг обещает, что отсылки на советское кино в его фильме будут: «Я постарался сделать несколько оммажей классической картине плюс сказочная, лирично-праздничная интонация взята мною из оригинала. Это совершенно другое кино, но атмосфера та же».
Это уже четвертая новая версия «Иронии судьбы» – есть похожие фильмы из Индии и КНДР
В 2007 году Тимур Бекмамбетов снял сиквел «Иронии судьбы» – с актерами из первой части и новыми персонажами. Фильм получил средние отзывы, но при бюджете в $5 млн собрал $55 млн и долго оставался самым кассовым фильмом России.
Бекмамбетов рассказывал, что волновался, когда брался за ремейк – но ему хотелось поработать с советскими актерами.
В 2015 году случилась первая попытка адаптировать «Иронию судьбы» за пределами России. «Я люблю новый год» – индийский мюзикл, который сильно копирует сюжет оригинала. Но создатели никак не связывались с его авторами и не указывали их в титрах. Об этом фильме большинство узнало из обзора BadComedian, который вышел в конце 2021-го.
Самая малоизвестная версия «Иронии судьбы» – из КНДР. Фильм 2001 года «Желаем счастья». Редкие корееведы, которые его видели, говорят, что фильм ожидаемо занят пропагандой (однотипность домов вызывает у героев гордость за страну), но относительно других фильмов «смешной, динамичный и веселый».