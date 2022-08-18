Голливуд снял версию «Иронии судьбы» – это сделал режиссер русских комедий с провальными рейтингами

Вышел трейлер фильма «About Fate». Его можно перевести как «О судьбе», но в России фильм везде позиционируется как «Ирония судьбы в Голливуде».

Да, это адаптация советской классики. И пересечений с сюжетом оригинала тут не очень много. Не будет бани, перепутанных рейсов и лиричной атмосферы.

Но будет новогодняя атмосфера и сюжетный твист – пьяный парень перепутал дом и попал к незнакомой девушке. Она пользуется ситуацией, потому что ее бросил парень перед свадьбой сестры. Одной идти туда она не хочет и зовет с собой незнакомца. Он сам не знает, что делать, ведь до попадания в чужой дом хотел сделать предложение своей девушки.