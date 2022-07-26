Венецианский фестиваль
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Что покажут на Венецианском фестивале-2022: возвращение Иньярриту и Макдоны, российско-казахстанский фильм и байопик Мэрилин Монро
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Организаторы Венецианского фестиваля объявили программу. Основные факты о главном конкурсе:
- Фестиваль откроет «Белый шум» (Ноа Баумбак) с Адамом Драйвером и Гретой Гервиг в главных ролях. Это будет первый раз в истории Венецианского фестиваля, когда смотр откроет картина Netflix. Всего компания покажет четыре проекта на фестивале, в том числе один сериал;
- В конкурс вошел фильм «Никаких медведей» иранского режиссера Джафара Панахи, который в июле получил шесть лет тюрьмы на родине. Он отбывал условное наказание в Иране за поддержку антиправительственных протестов. Условный срок заменили на реальный после того, как он навестил в тюрьме другого режиссера – Мохаммада Расулофа;
- Даррен Аронофски, автор «Реквиема по мечте» и «Черного лебедя», покажет первый за пять лет фильм – «Кит». Главную роль исполнит Брендон Фрейзер, играющий 270-килограммового мужчину, который пытается воссоединиться с дочерью;
- Алехандро Гонсалес Иньярриту покажет первый со времен «Выжившего» («Оскар» за лучшую режиссуру) фильм – «Бардо». В нем рассказана история мексиканского журналиста, возвращающего домой и переживающего экзистенциальный кризис;
- Мартин Макдона, взявший в 2018 году «Оскар» за лучший сценарий к «Трем билбордам», вернется с фильмом «Банши Инишира». Сюжет создан им еще в 1990-х для пьесы, которую он так и не опубликовал, посчитав неудачной. В центре истории ссора двух друзей (их играют Колин Фаррелл и Брендан Глисон), проживающих на вымышленном острове Инишир в 1923 году во время Гражданской войны в Ирландии;
- В программе «Новые горизонты» покажут фильм «Голиаф» совместного производства Казахстана и России. В нем рассказана история мужчины, проживающего в казахстанском поселке, находящимся под властью криминального авторитета.
Главный конкурс
- «Повелитель муравьев» (Il signore delle formiche). Режиссер: Джанни Амелио.
- «Кит» (The whale). Режиссер: Даррен Аронофски.
- «Белый шум» (White Noise). Режиссер: Ноа Баумбак.
- «Необъятность» (L’immensita). Режиссер: Эмануэле Криалезе.
- «Сент-Омер» (Saint Omer). Режиссер: Элис Диоп.
- «Блондинка» (Blonde). Режиссер: Эндрю Доминик.
- «Тар» (Tár). Режиссер: Тодд Филд.
- «Любите жизнь» (Love life). Режиссер: Кодзи Фукада.
- «Афина» (Athena). Режиссер: Ромен Гаврас.
- «Целиком и полностью» (Bones and all). Режиссер: Лука Гуаданьино.
- «Вечная дочь» (The eternal daughter). Режиссер: Джоанна Хогг.
- «Бардо, или лжехроника горстки истин» (Bardo or False Chronicle of a Handful of Truths). Режиссер: Алехандро Гонсалес Иньярриту;
- «За стеной» (Beyond the wall). Режиссер: Вахид Джалильванд;
- «Банши Инишира» (The Banshees of Inisherin). Режиссер: Мартин МакДона;
- «Аргентина, 1985» (Argentina. 1985). Режиссер: Сантьяго Митре;
- «Кьяра» (Chiara). Режиссер: Сузанна Никкьярелли;
- «Моника» (Monica). Режиссер: Андреа Паллаоро;
- «Никаких медведей» (No bears). Режиссер: Джафар Панахи;
- «Вся красота и кровопролитие» (All the beauty and the bloodshed). Режиссер: Лора Потрайс;
- «Пара» (A couple). Режиссер: Фредерик Вайсман;
- «Сын» (The Son). Режиссер: Флориан Зеллер;
- «Наши узы» (Our ties). Режиссер: Рошди Зем;
- «Дети других людей» (Other People’s Children). Режиссер: Ребекка Злотовски.
Внеконкурсная программа
- «Висящее солнце» (The Hanging Sun). Режиссер: Франческо Карроццини;
- «Когда волны уйдут» (When The Waves Are Gone). Режиссер: Лав Диас;
- «Жить» (Living). Режиссер: Оливер Херманус;
- «Умереть за доллар» (Dead For A Dollar). Режиссер: Уолтер Хилл;
- «Призыв божий» (Call Of God). Режиссер: Ким Ки Дук;
- «Дикие сны» (Dreamin ‘Wild). Режиссер: Билл Полад;
- «Мастер садовник» (Master Gardener). Режиссер: Пол Шредер;
- «Засуха» (Siccitá). Режиссер: Паоло Вирдзи;
- «Перл». Режиссер: Тай Уэст;
- «Не волнуйся, солнышко». Режиссер: Оливия Уайлд;
- Сериал «Королевство: Исход» (The Kingdom Exodus). Режиссер: Ларс фон Триер;
- Сериал «Ковбой из Копенгагена» (Copenhagen Cowboys ) Режиссер: Николас Рефн.
Программа «Горизонты»
Короткометражные фильмы, отражающие «последние эстетические и выразительные тенденции в международном кинематографе».
- «Принцесса» (Princess). Режиссер: Роберто ДеПаолис;
- «На краю» (On The Fringe). Режиссер: Хуан Диего Ботто;
- «Жертва» (Victim). Режиссер: Михал Бласко;
- «Тренке Лаукен I» (Trenque Lauquen I). Режиссер: Лаура Читарелла;
- «Тренке Лаукен II» (Trenque Lauquen II). Режиссер: Лаура Читарелла;
- «Вера» (Vera). Режиссер: Тицца Кови, Райнер Фриммель;
- «Бланкита» (Blanquita). Режиссер: Фернандо Гуццони;
- «Для Франции». Режиссер: Рашид Хами;
- «Мужчина» (A Man). Режиссер: Кей Исикава;
- «Хлеб и соль» (Bread And Salt). Режиссер: Дамиан Кокур;
- «Люксембург, Люксембург» (Luxembourg, Luxembourg). Режиссер: Антонио Лукич;
- «Я ем твое сердце» (Ti Mangio Il Cuore). Режиссер: Пиппо Меццапеса;
- «На север» (To The North). Режиссер: Михай Минкан;
- «Автобиография» (Autobiography). Режиссер: Макбул Мубарак;
- «Синдикалист» (La Syndicaliste). Режиссер: Жан-Поль Саломе;
- «Третья мировая война» (World War III). Режиссер: Хоуман Сейеди;
- «Самый счастливый человек в мире» (The Happiest Man In The World). Режиссер: Теона Стругар Митевска;
- «Невеста» (The Bride). Режиссер: Сержио Трефо.
Программа «Новые горизонты»
Продолжение секции «Горизонты», но с полнометражными фильмами.
- «Происхождение зла» (Origin Of Evil). Режиссер: Себастьен Маринер;
- «Висячие сады» (Hanging Gardens). Режиссер: Ахмед Яссин Аль Дараджи;
- «Аманда» (Amanda). Режиссер: Каролина Кавалли;
- «Красные ботинки» (Zapatos Rojos). Режиссер: Карлос Эйхельманн Кайзер;
- Nezhou. Режиссер: Судаде Каадан;
- «Призрачная ночь» (Notte Fantasma.) Режиссер: Фульвио Рисулео;
- «Без Нее» (Without Her). Режиссер: Ариан Вазирдафтари;
- «Валерия выходит замуж» (Valeria Is Getting Married). Режиссер: Михаил Виник;
- «Голиаф» (Goliath). Режиссер: Адильхан Ержанов.
Когда пройдет Венецианский фестиваль: даты
С 31 августа по 10 сентября на острове Лидо. Это будет 79-й Венецианский фестиваль. Жюри возглавит Джулианна Мур, ставшая первой американской актрисой, взявшей призы на крупнейших европейских фестивалях.
Где смотреть фильмы Венецианского фестиваля
Большинство картин из основного конкурса пока не имеют дат выхода в мировой прокат. Известные даты некоторых релизов:
- «Блондинка» 23 сентября 2022 года;
- «Тар» 7 октября 2022 года;
- «Банши Инишира» 23 октября 2022 года;
- «Целиком и полностью» 23 ноября 2022 года.
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