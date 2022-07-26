Что покажут на Венецианском фестивале-2022: возвращение Иньярриту и Макдоны, российско-казахстанский фильм и байопик Мэрилин Монро

Когда пройдет Венецианский фестиваль: даты

С 31 августа по 10 сентября на острове Лидо. Это будет 79-й Венецианский фестиваль. Жюри возглавит Джулианна Мур, ставшая первой американской актрисой, взявшей призы на крупнейших европейских фестивалях.

Где смотреть фильмы Венецианского фестиваля

Большинство картин из основного конкурса пока не имеют дат выхода в мировой прокат. Известные даты некоторых релизов: