Зачем Nokia в 2022 году выпускает кнопочный телефон, где даже нет стриминговой музыки – кто его купит и в чем его ценность
Хотели вернуть свой в 2007-й? Nokia помогает в этом. Компания представила кнопочные телефоны в 2022-м. Только цены на девайсы, который по внешности устарели на 14-15 лет, долетают почти до 70 евро.
Какие телефоны представила Nokia
Всего три кнопочные модели:
1. Nokia 5710 XpressAudio:
- Встроенный зарядный чехол для беспроводных наушников;
- Наушники выдерживают до 4 часов воспроизведения музыки до 2,5 часов беспрерывного разговора;
- Поддержка загруженных аудиофайлов и радио, но нет возможности слушать современные стриминговые сервисы;
- 2,4-дюймовый дисплей;
- Клавиатура в формате Т9;
- Есть поддержка 4G;
- Цена устройства – 69 евро.
2. Nokia 8210 4G:
- Дизайн идентичен с тем, что был у модели Nokia 8210, который компания представила в 1999 году;
- Цвета – синий, красный и песочный;
- Дата выхода на рынок – конец июля;
- Стоимость – 59 евро.
3. Nokia 2660 Flip:
- Отличный от двух предыдущих моделей дизайн – выглядит, как раскладушка;
- Экран – 2,8 дюйма;
- Аккумулятор рассчитан на 20 дней работы в режиме ожидания;
- Есть большие тактильные кнопки – ориентирован для пожилых людей;
- Поддержка двух сим-карт 4G;
- Стоимость – 69 евро.
Новинки выглядят так:
Почему вообще Nokia в 2022-м выпускает кнопочные телефоны
Кстати, если вы думаете, что это первый релиз кнопочного телефона в 20-х годах этого века, то ошибаетесь. В 2021-м компания представила модель Nokia 6310. Это улучшенная модель старой Nokia 6310. Вот фрагмент из материала о телефоне на официальном сайте Nokia:
«Привычный телефон Nokia 6310 стал еще лучше благодаря современным функциям. Крупный закругленный экран, увеличенное меню и шрифты дополняют привычные возможности – несколько недель на одном заряде батареи, FM-радио, работающее с наушниками и без, а также классическая игра «Змейка». Качественный корпус из поликарбоната готов к постоянному использованию и с легкостью выдерживает повседневные испытания. Nokia 6310 – привычный надежный телефон стал еще лучше благодаря современным функциям».
Пост с анонсом Nokia 6310 висит на главной странице сайта рядом с материалом про модель с сенсорным экраном С30. Обновленный Nokia 6310 представлен таким заголовком:
Но и это еще не все: в 2022 году на индийском рынке появились модели Nokia 105 и Nokia 105 Plus. Выпуск кнопочных телефонов был и в 2019 году, но на все европейские рынки они не вышли.
Кнопочные телефоны – один из приоритетов компании HMD Global, с которой Nokia начала сотрудничать в 2016 году. Примерно в то же самое время Nokia вернулась к бизнесу по производству мобильных телефонов. Этим сейчас занималается HMD Global, которая продвигала свой товар под брендом Nokia.
По словам генерального менеджера HMD Global по Ближнему Востоку Санмита Кочхара, выпуск кнопочных телефонов происходит по нескольким причинам:
- У них есть свой пласт пользователей. В первую очередь это пожилые люди, которым трудно адаптироваться к современным технологиям;
- Старые модели кнопочных телефонов нужно менять (или заменять), потому что многие уже либо сломаны, либо просто в плохом состоянии;
- Такие телефоны отличаются большей производительностью и дольше держат заряд. Кочхар подчеркивал, что это одна из важнейших причин выпуска кнопочных телефонов.
Точных данных по производству и продажам кнопочных телефонов по миру нет. Но у Nokia есть конкуренты в этом плане в Китае в Индии. А в 2019 году аналитики компании Counterpoint Research (отраслевая аналитическая компания, исследующая рынок технологий) заявила, что до конца 2022 года в мире будет продано до миллиарда кнопочных телефонов. Директор по исследованиям Counterpoint Research Питер Ричардсон говорил:
«Кнопочные телефоны все еще развиваются и делают это очень быстро, хотя мы не замечаем. Они по-прежнему популярны у старых людей. Я скажу больше: часто из-за небольших размеров даже крупные бизнесмены покупают их ради рабочих звонков. Не удивляйтесь цифре в миллиард продаж по всему миру к завершению 2022-го. Это очень прибыльный бизнес».