Зачем Nokia в 2022 году выпускает кнопочный телефон, где даже нет стриминговой музыки – кто его купит и в чем его ценность

Но и это еще не все: в 2022 году на индийском рынке появились модели Nokia 105 и Nokia 105 Plus. Выпуск кнопочных телефонов был и в 2019 году, но на все европейские рынки они не вышли.

Кнопочные телефоны – один из приоритетов компании HMD Global, с которой Nokia начала сотрудничать в 2016 году. Примерно в то же самое время Nokia вернулась к бизнесу по производству мобильных телефонов. Этим сейчас занималается HMD Global, которая продвигала свой товар под брендом Nokia.

По словам генерального менеджера HMD Global по Ближнему Востоку Санмита Кочхара, выпуск кнопочных телефонов происходит по нескольким причинам:

У них есть свой пласт пользователей. В первую очередь это пожилые люди, которым трудно адаптироваться к современным технологиям; Старые модели кнопочных телефонов нужно менять (или заменять), потому что многие уже либо сломаны, либо просто в плохом состоянии; Такие телефоны отличаются большей производительностью и дольше держат заряд. Кочхар подчеркивал, что это одна из важнейших причин выпуска кнопочных телефонов.

Точных данных по производству и продажам кнопочных телефонов по миру нет. Но у Nokia есть конкуренты в этом плане в Китае в Индии. А в 2019 году аналитики компании Counterpoint Research (отраслевая аналитическая компания, исследующая рынок технологий) заявила, что до конца 2022 года в мире будет продано до миллиарда кнопочных телефонов. Директор по исследованиям Counterpoint Research Питер Ричардсон говорил:

«Кнопочные телефоны все еще развиваются и делают это очень быстро, хотя мы не замечаем. Они по-прежнему популярны у старых людей. Я скажу больше: часто из-за небольших размеров даже крупные бизнесмены покупают их ради рабочих звонков. Не удивляйтесь цифре в миллиард продаж по всему миру к завершению 2022-го. Это очень прибыльный бизнес».