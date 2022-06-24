Работники обвиняют Disney в цензуре ЛГБТ в мультфильмах Pixar: студия втайне вырезает сцены с однополыми парами, при этом заявляя о поддержке
17 июня в мире начался показ «Базза Лайтера» от Pixar (принадлежит Disney). Герой франшизы «Истории игрушек» получил собственный фильм спустя почти 30 лет после дебюта. Это был один из самых ожидаемых проектов года от Pixar, но чем ближе была премьера, тем сильнее фокус обсуждения смещался с самого фильма на цензуру вокруг него.
В фильме показали поцелуй женщин: он длится меньше двух секунд, но вызывает споры
В фильме рассказывается предыстория Базза Лайтера, который стал прототипом линии одноименных игрушек в «Истории игрушек». Базз был космическим рейнджером, оказавшимся со своей командой на враждебной планете – этот сюжет и показали в новом фильме.
Споры вызвала короткая сцена, в которой женщина-помощница Лайтера целует другую женщину при встрече. Хотя вся сцена длится несколько секунд, а поцелуй в ней занимает меньше двух секунд, фильм запретили к показу в 14 странах, среди которых ОАЭ, Кувейт и Малайзия.
Китай потребовал от Pixar вырезать сцену, но получил отказ – вероятно, и там «Базза Лайтера» запретят. В США фильм хоть и показывают, но некоторые кинотеатры обещают родителям «перемотать» сцену. «Гол» не может показать фрагмент из-за закона об авторском праве, но его можно найти в соцсетях.
Часть пользователей считают сцену безобидной, а резонанс вокруг нее абсурдным. Они приводят в примеры десятки других фильмов Disney, которые не вызывали споров, хотя в них показаны более продолжительные и «взрослые» поцелуи («Тарзан», «Геркулес», «Алладин»). Их противники же считают, что сцены поцелуя женщин вовсе не можно быть в детском фильме.
Причина споров не столько в самой сцене, сколько в непоследовательности Disney
История с «Баззом Лайтером» может показаться единичной и раздутой, но на Западе ее обсуждают в контексте цензуры Disney и непоследовательности руководства студии.
Весной Флорида приняла закон, который неофициально называют Don’t say gay («Не говори гей»). Он запрещает обсуждение сексуальной ориентации и гендера в начальных классах. Законопроект вызвал неоднозначную реакцию в США: представители ЛГБТ-сообщества говорили об ущемлении прав, их противники – о защите прав родителей.
У Disney значительное влияние на Флориду, писали американские медиа. Компания имеет в штате крупнейшие тематические парки, создает рабочие места, обеспечивает туристический поток и финансирует часть законодателей – все это позволяет ей лоббировать свои интересы и влиять на политические решения штата.
ЛГБТ-сообщество, в особенности работники Disney, призывали студию выступить с заявлением по законопроекту. Сначала она отмалчивалась, но потом осудила закон – правда, только во внутреннем письме к работникам. Глава компании Роберт Чапек написал, что Disney может менять мир, создавая «вдохновляющий контент» (то есть инклюзивный).
Работники Pixar посчитали такой ответ лицемерным. Во-первых, потому что Disney финансирует законодателей, поддержавших Don’t say gay, а во-вторых, потому что студия цензурирует ЛГБТ-персонажей.
«Мы в Pixar были свидетелями красивых историй, инклюзивных персонажей, которые после корпоративных обзоров Disney оставляли только крохотную часть того, чем они когда-то были», – говорится в письме.
Цензуре подвергались «Базз Лайтер», «Душа» и «Лука» – все ради выхода на разные рынки
На фоне этого резонанса всплыла история с попыткой цензурировать и «Базза Лайтера». Оказалось, что студия вырезала сцену поцелуя женщин и готовила релиз без нее – но после публикации письма работников все-таки вернула ее.
Также стало известно, что символы ЛГБТ или ЛГБТ-персонажей хотели добавить в «Луку», «Душу», «Головоломку», но в итоге Pixar сама удаляла их из-за уверенности в том, что Disney все равно не пропустит такие сцены. Пример «Базза Лайтера» и запрета фильма в 14 странах отражает причины опасений Disney – из-за одной сцены студия может лишиться сразу нескольких рынков.
Неизвестно, какие герои Pixar попали бы на экраны, если бы не внутренние запреты. Но даже с ними ЛГБТ-персонажи появляются в историях студии. Они есть, например, во «В поисках Дори» (2016) и «Истории игрушек 4» (2019), но первым открытым ЛГБТ-персонажем (который идентифицирует себя таковым) стала офицер Спектр из «Вперед» (2020). Она появляется в паре сцен и упоминает в разговоре свою девушку. В нескольких странах из-за этого фильм запретили, а в России в дубляже слово «девушка» заменили на гендерно-нейтральное «партнер».
Тем не менее американские медиа считают возвращение вырезанной сцены в «Базза Лайтера» важным шагом для Pixar. Работники отстояли свое видение проекта, открыто выступив против Disney и непоследовательности руководства.