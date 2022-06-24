Работники обвиняют Disney в цензуре ЛГБТ в мультфильмах Pixar: студия втайне вырезает сцены с однополыми парами, при этом заявляя о поддержке

Споры вызвала короткая сцена, в которой женщина-помощница Лайтера целует другую женщину при встрече. Хотя вся сцена длится несколько секунд, а поцелуй в ней занимает меньше двух секунд, фильм запретили к показу в 14 странах, среди которых ОАЭ, Кувейт и Малайзия.

Китай потребовал от Pixar вырезать сцену, но получил отказ – вероятно, и там «Базза Лайтера» запретят. В США фильм хоть и показывают, но некоторые кинотеатры обещают родителям «перемотать» сцену. «Гол» не может показать фрагмент из-за закона об авторском праве, но его можно найти в соцсетях.

Часть пользователей считают сцену безобидной, а резонанс вокруг нее абсурдным. Они приводят в примеры десятки других фильмов Disney, которые не вызывали споров, хотя в них показаны более продолжительные и «взрослые» поцелуи («Тарзан», «Геркулес», «Алладин»). Их противники же считают, что сцены поцелуя женщин вовсе не можно быть в детском фильме.