Pixar

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Американская киностудия, работающая в жанре компьютерной анимации
Дата основания
1979 г.
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Материалы
Работники обвиняют Disney в цензуре ЛГБТ в мультфильмах Pixar: студия втайне вырезает сцены с однополыми парами, при этом заявляя о поддержке
#Базз Лайтер
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