«Винни-Пух» станет фильмом ужасов «Кровь и мед» – его адаптируют после перехода прав на историю в свободный доступ
Винни Пух традиционно изображался как милый и добрый персонаж, каким его и задумал писатель Алан Мил. В XX веке в США и СССР по его историям вышло несколько анимационных фильмов, а сам Винни Пух стал одним из самых известных героев детских историй. Но теперь он получит неожиданную адаптацию в формате хоррор-фильма «Винни Пух: Кровь и мед».
«Пора разрушить чьи-то детские воспоминания»
О проекте известно крайне мало, одним из первых на него обратил внимание сайт Dread Central. Из карточки на IMDB следует, что это британский «хоррор-пересказ известной истории о Винни-Пухе». В касте не заявлено крупных звезд, сценаристом и режиссером выступит Рис Фрейк-Уотерфилд, в фильмографию которого входят «Случай на Зоне 51» и «Убийственная рождественская елка», вероятно, выполненные в схожей с новым проектом стилистике.
Хоррор уже находится в пост-продакшне, согласно карточке на IMDB. Режиссер на фоне резонансных новостей о производстве фильма написал: «Пора разрушить чьи-то детские воспоминания».
Права охраняли 95 лет, но теперь история доступна всем
До 2022 года выпуск такого фильма казался крайне маловероятным. Права принадлежали Disney, который придерживался каноничного образа Винни Пуха (такого же образа придерживались в СССР, где мультфильм выпустили с нарушением авторских прав, из-за чего его не показывали за рубежом). Но с 1 января срок охраны прав истек – и они перешли в общественное достояние. Это значит, что произведение можно свободно распространять, использовать и адаптировать без выплат.
Другими произведениями, на которые истек срок охраны прав, стали роман «Фиеста: И восходит солнце» Эрнеста Хемингуэя, немые фильмы с Гретой Гарбо и Бастером Китоном, сборник стихов The Weary Blues Лэнгстона Хьюза. По законам США длительность защиты определяется одним из критериев (тем, что наступает раньше)
- 70 лет после смерти автора;
- 120 лет после создания;
- 95 лет после публикации.
«Винни Пух» попадает под последний критерий.