«Винни-Пух» станет фильмом ужасов «Кровь и мед» – его адаптируют после перехода прав на историю в свободный доступ

Винни Пух традиционно изображался как милый и добрый персонаж, каким его и задумал писатель Алан Мил. В XX веке в США и СССР по его историям вышло несколько анимационных фильмов, а сам Винни Пух стал одним из самых известных героев детских историй. Но теперь он получит неожиданную адаптацию в формате хоррор-фильма «Винни Пух: Кровь и мед».

«Пора разрушить чьи-то детские воспоминания»

О проекте известно крайне мало, одним из первых на него обратил внимание сайт Dread Central. Из карточки на IMDB следует, что это британский «хоррор-пересказ известной истории о Винни-Пухе». В касте не заявлено крупных звезд, сценаристом и режиссером выступит Рис Фрейк-Уотерфилд, в фильмографию которого входят «Случай на Зоне 51» и «Убийственная рождественская елка», вероятно, выполненные в схожей с новым проектом стилистике.

Хоррор уже находится в пост-продакшне, согласно карточке на IMDB. Режиссер на фоне резонансных новостей о производстве фильма написал: «Пора разрушить чьи-то детские воспоминания».

