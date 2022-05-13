В топ App Store попало постороннее приложение для Сбербанка – с ошибками в описании. Сам Сбербанк говорит, что это мошенники

В Google Play этого приложения нет.

Как отреагировал на эту историю Сбербанк

Представители банка уже поговорили с «РБК»:

«Приложение «Сбербанк Онлайн» недоступно для обновления и скачивания в магазине App Store в связи с ограничениями. Пожалуйста, будьте внимательны – мошенники могут размещать вредоносные приложения под видом банковских».

Банк сообщил, что работает над блокировкой этого приложения.

Кто загрузил это приложение

В качестве разработчика указан Саид Ахмедов. Если переходить на его страницу в App Store, то там есть три приложения:

«Обратный отчет Widget & App». Приложение, которое устанавливает обратный отчет для важного события: 6 оценок, средний рейтинг – 4,8, всего один комментарий; AlBackground – графический редактор с 0 комментариев и 3 оценками (все по 5); И «Сбербанк онлайн сайт».

Никаких больше данных о нем нет: Ахмедов не указал ни свои соцсети, ни даже электронную почту.