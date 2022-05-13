Экономика
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В топ App Store попало постороннее приложение для Сбербанка – с ошибками в описании. Сам Сбербанк говорит, что это мошенники

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Один месяц из жизни приложения Сбербанка в App Store:

  • 12 апреля – оно пропало из магазина;
  • 13 мая – в топ российского App Store попало приложение, имитирующее его.
Приложение «Сбербанк Онлайн» больше нельзя скачать на айфон: можно ли пользоваться им дальше и как заменить
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Что это за история

VC.ru примерно в 19:00 по московскому времени опубликовал эту новость. На момент написания этого материала оно располагалось на 4-м месте, а топ бесплатных приложений выглядел так (к 21:00, 13.05):

В разделе «Финансы» приложение занимало второе место:

То приложение называется «Сбербанк онлайн сайт». В комментариях к нему указано, что оно просто помогает войти на полную версию. Еще аномалии этого приложения:

  • Основной язык – английский;
  • Ошибки в описании: «Сайт Сбербанка онлайн в приложении получить доступ к сайту на много быстрее»;
  • Авторские права – Sberbank.

В Google Play этого приложения нет.

Как отреагировал на эту историю Сбербанк

Представители банка уже поговорили с «РБК»:

«Приложение «Сбербанк Онлайн» недоступно для обновления и скачивания в магазине App Store в связи с ограничениями. Пожалуйста, будьте внимательны – мошенники могут размещать вредоносные приложения под видом банковских».

Банк сообщил, что работает над блокировкой этого приложения.

Кто загрузил это приложение

В качестве разработчика указан Саид Ахмедов. Если переходить на его страницу в App Store, то там есть три приложения:

  1. «Обратный отчет Widget & App». Приложение, которое устанавливает обратный отчет для важного события: 6 оценок, средний рейтинг – 4,8, всего один комментарий;
  2. AlBackground – графический редактор с 0 комментариев и 3 оценками (все по 5);
  3. И «Сбербанк онлайн сайт».

Никаких больше данных о нем нет: Ахмедов не указал ни свои соцсети, ни даже электронную почту.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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