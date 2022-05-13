В топ App Store попало постороннее приложение для Сбербанка – с ошибками в описании. Сам Сбербанк говорит, что это мошенники
Один месяц из жизни приложения Сбербанка в App Store:
- 12 апреля – оно пропало из магазина;
- 13 мая – в топ российского App Store попало приложение, имитирующее его.
Что это за история
VC.ru примерно в 19:00 по московскому времени опубликовал эту новость. На момент написания этого материала оно располагалось на 4-м месте, а топ бесплатных приложений выглядел так (к 21:00, 13.05):
В разделе «Финансы» приложение занимало второе место:
То приложение называется «Сбербанк онлайн сайт». В комментариях к нему указано, что оно просто помогает войти на полную версию. Еще аномалии этого приложения:
- Основной язык – английский;
- Ошибки в описании: «Сайт Сбербанка онлайн в приложении получить доступ к сайту на много быстрее»;
- Авторские права – Sberbank.
В Google Play этого приложения нет.
Как отреагировал на эту историю Сбербанк
Представители банка уже поговорили с «РБК»:
«Приложение «Сбербанк Онлайн» недоступно для обновления и скачивания в магазине App Store в связи с ограничениями. Пожалуйста, будьте внимательны – мошенники могут размещать вредоносные приложения под видом банковских».
Банк сообщил, что работает над блокировкой этого приложения.
Кто загрузил это приложение
В качестве разработчика указан Саид Ахмедов. Если переходить на его страницу в App Store, то там есть три приложения:
- «Обратный отчет Widget & App». Приложение, которое устанавливает обратный отчет для важного события: 6 оценок, средний рейтинг – 4,8, всего один комментарий;
- AlBackground – графический редактор с 0 комментариев и 3 оценками (все по 5);
- И «Сбербанк онлайн сайт».
Никаких больше данных о нем нет: Ахмедов не указал ни свои соцсети, ни даже электронную почту.