NVIDIA против майнеров: ставила от них защиту – ее тут же обошли, скрыла доход от майнинга криптовалют – заплатит штраф $5,5 млн

Компания NVIDIA бесконечно судится: получала жалобу от федеральной торговой комиссии за слияние с технологиями ARM, стала ответчиком в споре за торговую марку Hopper, а теперь еще и выплатит $5,5 миллионов за сокрытие данных о майнинге.

Последний случай – самый интересный.

🖥️️️ Ближе к концу 2010-х был зафиксирован серьезный рост продаж видеокарт NVIDIA – это произошло из-за того, что миллионы людей начали добывать криптовалюту. Ее курс тогда серьезно рос.

🖥️️️ Позже пошел спад добычи – продажи мощных видеокарт тоже снизились. Акции компании стали падать. NVIDIA понизила прогнозы продаж. Остались серьезные запасы непроданных видеокарт. А майнеры начали продавать свои видеокарты.

🖥️️️ Инвесторы заподозрили NVIDIA в сокрытии данных: компания занизила процент дохода и финансовые показатели именно от майнинга. То есть майнинг был прописан, но лишь в сегменте ОЕМ-продукции, а 2/3 выручки пришлись на игровое направление. Хотя, например, в 2017 году в Китае как раз примерно 2/3 продаж игровых видеокарт пришлись на майнеров.

🖥️️️ Компания Prysm Group провела исследование: с мая 2017 по июль 2018 года заработок NVIDIA на продажах игровых видеокарт майнерам достиг $1,73 млрд, хотя сумма в $1,1 млрд долларов была классифицирована, как обычные продажи игровых видеокарт.