NVIDIA против майнеров: ставила от них защиту – ее тут же обошли, скрыла доход от майнинга криптовалют – заплатит штраф $5,5 млн
Компания NVIDIA бесконечно судится: получала жалобу от федеральной торговой комиссии за слияние с технологиями ARM, стала ответчиком в споре за торговую марку Hopper, а теперь еще и выплатит $5,5 миллионов за сокрытие данных о майнинге.
Последний случай – самый интересный.
🖥️️️ Ближе к концу 2010-х был зафиксирован серьезный рост продаж видеокарт NVIDIA – это произошло из-за того, что миллионы людей начали добывать криптовалюту. Ее курс тогда серьезно рос.
🖥️️️ Позже пошел спад добычи – продажи мощных видеокарт тоже снизились. Акции компании стали падать. NVIDIA понизила прогнозы продаж. Остались серьезные запасы непроданных видеокарт. А майнеры начали продавать свои видеокарты.
🖥️️️ Инвесторы заподозрили NVIDIA в сокрытии данных: компания занизила процент дохода и финансовые показатели именно от майнинга. То есть майнинг был прописан, но лишь в сегменте ОЕМ-продукции, а 2/3 выручки пришлись на игровое направление. Хотя, например, в 2017 году в Китае как раз примерно 2/3 продаж игровых видеокарт пришлись на майнеров.
🖥️️️ Компания Prysm Group провела исследование: с мая 2017 по июль 2018 года заработок NVIDIA на продажах игровых видеокарт майнерам достиг $1,73 млрд, хотя сумма в $1,1 млрд долларов была классифицирована, как обычные продажи игровых видеокарт.
🖥️️️ Доказательства обвинений опирались на показания пяти экс-сотрудников. В их числе были люди из Южной Азии, Китая, Калифорнии, Латинской Америки и России. Кто именно был из России – выяснить не удалось. Известно, что это был комьюнити-менеджер.
🖥️️️ В 2021 году NVIDIA снова отметила рост продаж за первый квартал года по сравнению с прошлым – на 84%. Она признала вклад майнинга в рост продаж, но упомянула, что реальный вклад оценить трудно, а продажи видеокарт для майнеров составили $155 млн из общей суммы продаж в $5,66 млрд.
🖥️️️ В том же году NVIDIA придумала, как обезопаситься от роста и падения криптовалют: только для майнеров она разработала специальные видеокарты (СМР), которые больше ни для чего не были пригодны, а на игровых видеокартах вшила алгоритмы, снижающие производительность при обнаружении майнингового ПО.
🖥️️️ В итоге разработчики ПО не только обошли ограничения, но еще и запустили на таких картах двойной майнинг.
🖥️️️ Пока NVIDIA и майнеры пытались обхитрить друг друга, подоспело и решение суда. Комиссия по ценным бумагам и биржам США оштрафовала NVIDIA за сокрытие от инвесторов важной информации о своём бизнесе. Теперь NVIDIA выплатит $5,5 миллиона.
Дело коснулось нескольких топ-менеджеров NVIDIA, а также главы компании Дженсена Хуанга. Однако никто из них не отрицал и не признавал вину.