Что будет с видеокартами в России в 2022 году

Если раньше цены на видеокарты в России и Европе практически всегда повышались и понижались синхронно, то теперь тенденции другие.

Цены на видеокарты падали везде

Например, летом 2021 года цены в Европе обваливались даже вдвое, а в России разница могла достигать до сотни тысяч рублей. В США резкого падения не было, а в Азии ситуация была разной – в Китае продукция дешевела, в Японии – кое-где даже дорожала.

Причины падения цен на видеокарты

Выделяли, по крайней мере, две.

Стагнация криптовалют на определенном этапе. Летом резкий обвал стоимости пережил биткоин, подешевев вдвое. А видеокарты важны для майнинга.

Интерес к видеокартам стал падать после возвращения работников обратно в офисы, когда стабилизировалась ситуация с пандемией коронавируса.

Видеокарты снова стали дешеветь, но в России – дорожать

В марте 2022 года цены на видеокарты AMD и Nvidia упали в европейском регионе до рекордной отметки впервые с января 2021 года. Если тогда в мае стоимость видеокарт AMD и Nvidia превышала рекомендованную розничную цену соответственно на 116 и 218 процентов, то в марте 2022-го – не более чем на 40%.