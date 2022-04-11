Что будет с видеокартами в России в 2022 году
Если раньше цены на видеокарты в России и Европе практически всегда повышались и понижались синхронно, то теперь тенденции другие.
Цены на видеокарты падали везде
Например, летом 2021 года цены в Европе обваливались даже вдвое, а в России разница могла достигать до сотни тысяч рублей. В США резкого падения не было, а в Азии ситуация была разной – в Китае продукция дешевела, в Японии – кое-где даже дорожала.
Причины падения цен на видеокарты
Выделяли, по крайней мере, две.
- Стагнация криптовалют на определенном этапе. Летом резкий обвал стоимости пережил биткоин, подешевев вдвое. А видеокарты важны для майнинга.
- Интерес к видеокартам стал падать после возвращения работников обратно в офисы, когда стабилизировалась ситуация с пандемией коронавируса.
Видеокарты снова стали дешеветь, но в России – дорожать
В марте 2022 года цены на видеокарты AMD и Nvidia упали в европейском регионе до рекордной отметки впервые с января 2021 года. Если тогда в мае стоимость видеокарт AMD и Nvidia превышала рекомендованную розничную цену соответственно на 116 и 218 процентов, то в марте 2022-го – не более чем на 40%.
В середине марта сообщалось о возможном снижении видеокарт Nvidia. Причем настолько значительном впервые за много лет, на 8-12%.
В те же дни в России, напротив, было рекордное подорожание. Младшая модель в линейке NVIDIA GeForce RTX 3050 при рекомендованной цене в 25 тысяч рублей стоила от 80 до 120 тысяч рублей.
А цена на GeForce RTX 3090 взлетела кое-где даже до полумиллиона рублей. 500 тысяч – неадекватно дорого, но цена держалась и минимум на уровне 400 тысяч. Хотя в конце 2021-го – модель стоила не более 200 тысяч.
Причин для повышения цен было несколько:
- Нестабильная ситуация с курсом.
- Санкции: уход AMD, Intel и Nvidia с российского рынка.
- Проблемы с логистикой.
Ситуация могла стать еще хуже из-за приостановки поставок комплектующих. Ожидалось, что цены станут расти еще больше из-за опустошения складских запасов.
Видеокарты в России весной 2022-го тоже стали дешеветь
Уже в апреле цены начали падать. Согласно анализуgames.mail.ru, они стали меньше на десятки тысяч рублей. Например:
- GeForce RTX 3050 стала стоить около 50 тысяч рублей, а не 80.
- GeForce RTX 3060 можно приобрести за 70 тысяч, а не за 100.
- C GeForce RTX 3060 Ti – та же история, причем можно было найти ее даже дешевле, чем RTX 3060.
- GeForce RTX 3070 стоит примерно на 15 тысяч дешевле, RTX 3080 – более чем на 30 тысяч.
- GeForce RTX 3090 пока не спешит возвращаться к более адекватным ценам, но тоже стала дешевле – ее можно купить в пределах 300 тысяч рублей.
Почему так произошло – два предположения:
- Стабилизация курса рубля.
- Появились альтернативные каналы поступления товаров.
Второй пункт реален, учитывая, что Nvidia остановила продажи своей продукции в России, но ничего не было ясно о ситуации с вендорами, которые выпускают видеокарты на основе разработок компании. Nvidia эту ситуацию не комментировала.
Подешевеют ли еще видеокарты в России
Прогнозы по снижению цен в Европе оправдались. В России – совсем другая история: цены сначала сильно взлетели, потом начали падать. Положение все еще сильно зависит от геополитических изменений. Пока в апреле ситуация стабилизировалась. Дальнейшие прогнозы по ней в России – неуместны.
По мнению ведущего бренд-менеджера компании DIGMA Ильи Петрова, ситуация стабилизировалась и цены пошли вниз, тенденция будет сохраняться. Но: «до сих пор нет понимания относительно продукции поставщиков процессоров и видеокарт».
При этом Петров добавил, что в Китае уже начат выпуск собственных высокопроизводительных игровых видеокарт, не связанных с решениями американских поставщиков.