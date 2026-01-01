Nvidia

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Американская технологическая компания, разработчик графических процессоров и систем на чипе
Дата основания
Апрель 1993 г.
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Материалы
NVIDIA против майнеров: ставила от них защиту – ее тут же обошли, скрыла доход от майнинга криптовалют – заплатит штраф $5,5 млн
#Nvidia
Что будет с видеокартами в России в 2022 году
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#Технологии
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