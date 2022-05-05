Издания Esquire, Cosmopolitan, Elle продолжат работу в России – но под другими названиями
С конца февраля произошли некоторые события, связанные с выпуском популярных медиа в России. Это коснулось издательского дома Hearst, который управляет Esquire, Elle, Men’s Health, Harper’s Bazaar и Cosmopolitan. 10 марта он отозвал лицензию у российских вариантов этих брендов.
На тот момент главный редактор российского Esquire Сергей Минаев в телеграм-канале написал:
«Друзья, в моей wiki скоро появится новая запись. Что-то вроде «последний главный редактор русской версии журнала Esquire».
Владелец бренда, компания Hearst приняла решение об отзыве лицензии на издание журнала на территории РФ. Таким образом, апрельский номер Esquire станет последним.
Это были потрясающие пять с половиной лет. Я пришёл в издание, находившееся в очень сложной ситуации и за эти годы, благодаря блестящей нашей редакции (правда, у меня еще не было такой сильной команды, ребята), мы сделали главный мужской (давно уже не только мужской, конечно) журнал в России. Запустили потрясающие Диджитал проекты, провели четыре фестиваля Esquire Weekend.
Я хочу сказать спасибо всем нашим читателям, благодаря которым все состоялось. Вы были невероятно лояльны нам все эти годы. Поддерживали, прощали ошибки и помогали в трудные моменты.
Я всегда говорил редакции - каждый номер должен быть сделан так, как будто он последний. Чтобы потом не было стыдно. И вот, перед вами, действительно наш последний номер. На обложке – Эдуард Лимонов, что символично. Везде символы. Везде теперь одни только символы».
Управляющий акционер холдинга Independent Media Марина Жигалова говорила, что медиа все так жебудут работать в интернете, но журналы не закрываются – они готовят майские и июньские выпуски. Правда, до 5 мая их будущее точно не было объяснено. Сейчас гендиректор компании Наталья Веснина в интервью PeopleTalk прояснила будущее брендов. Вот ключевые пункты:
- Портфолио Independent Media – это 10 медиа. В планах компании входит сохранение каждого;
- Вот важнейшие слова Весниной: «Проекты, которые выходили под брендами Hearst, будут работать под новыми именами, в остальном же это будут новые версии привычных продуктов с расширенной концепцией, ставшей возможной из-за снятия лицензионных ограничений»;
- Локальные версии будут выходить поэтапно, скоро состоится объявление названий. Веснина не уточнила точные даты;
- Еще одна важная ремарка: «То, что останется неизменным, – основной состав команды, включая главных редакторов, и наша технологическая платформа».