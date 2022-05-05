Издания Esquire, Cosmopolitan, Elle продолжат работу в России – но под другими названиями

На тот момент главный редактор российского Esquire Сергей Минаев в телеграм-канале написал:

«Друзья, в моей wiki скоро появится новая запись. Что-то вроде «последний главный редактор русской версии журнала Esquire».

Владелец бренда, компания Hearst приняла решение об отзыве лицензии на издание журнала на территории РФ. Таким образом, апрельский номер Esquire станет последним.

Это были потрясающие пять с половиной лет. Я пришёл в издание, находившееся в очень сложной ситуации и за эти годы, благодаря блестящей нашей редакции (правда, у меня еще не было такой сильной команды, ребята), мы сделали главный мужской (давно уже не только мужской, конечно) журнал в России. Запустили потрясающие Диджитал проекты, провели четыре фестиваля Esquire Weekend.

Я хочу сказать спасибо всем нашим читателям, благодаря которым все состоялось. Вы были невероятно лояльны нам все эти годы. Поддерживали, прощали ошибки и помогали в трудные моменты.

Я всегда говорил редакции - каждый номер должен быть сделан так, как будто он последний. Чтобы потом не было стыдно. И вот, перед вами, действительно наш последний номер. На обложке – Эдуард Лимонов, что символично. Везде символы. Везде теперь одни только символы».