Калифорния впервые перешла на 100% «зеленой энергии»: пока только на две минуты, но к 2045 году планирует полностью

Спустя два дня после этой новости CAISO уточнил данные. Выяснилось, что возобновляемые источники покрыли 99,87% спроса. И хотя технически Калифорнии не хватило 0,13%, в штате новость восприняли как полное замещение.

«Двадцать лет назад никто не думал, что мы сможем перейти на 100% возобновляемую энергию. Но шаг за шагом, счет за счетом, солнечная панель за солнечной панелью мы сделали это. Это великий день для Калифорнии и остального мира», – сказал Дэн Джейкобсон, старший советник фонда Environment California.

Калифорния – самый населенный штат США. И к 2045 году он планирует полный переход

Рекорд Калифорнии – следствие продолжающейся тенденции. В конце марта безуглеродное потребление достигало 96,4%, в начале апреля – превысило 97%.

Причин таких показателей несколько, среди главных – природные факторы и пандемия. Весной солнечная и ветряная энергия традиционно достигает пика в Калифорнии из-за температур и наклона Земли. Вместе с тем число «прерывистых источников энергии» в штате выросло из-за срывов поставок во время пандемии. Эти факторы и привели к рекордным показателям в Калифорний.

В долгосрочной перспективе Калифорния планирует полный отказ от углеродных энергоносителей.

50% – к 2025 году

60% – к 2030 году

100% – к 2045 году

Пример Калифорнии интересен тем, что это самый густонаселенный штат США (больше 37,5 миллиона человек) и самый высокий по уровню ВВП (3,4 триллиона долларов – пятая экономика мира, если сравнивать со странами).

Калифорния рассчитывает, что переход снизит счета жителей штата за коммунальные услуги и позволит на зависеть от волатильности цен на газ. В Калифорнии и так одни из самых низких счета за электроэнергию в США (39-е место из 50), но с переходом они, вероятно, станут еще ниже.