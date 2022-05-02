Как поехать в Крым: самолеты не летают, но есть три наземных способа
Добраться до Крыма можно несколькими способами, но не все из них доступны. Вот какие есть возможности на май 2022 года.
Добраться на самолете в Крым
Пока невозможно. Аэропорт в Симферополе закрыт с конца февраля, запрет на полеты продлевается примерно каждые две недели. Пока он действует до 7 мая.
Когда аэропорт будет открыт – сказать невозможно, поэтому на перелет в ближайшее время лучше не рассчитывать.
Добраться на поезде в Крым
Это самый простой способ. Поезда в Крым ходят из многих крупных городов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Мурманск, Архангельск, Псков, Пермь, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Воронеж и другие.
Из Москвы в купе в Симферополь билет может стоить около восьми тысяч рублей, в плацкарт – почти вполовину меньше. Известно, что в майские праздники поезда компании «Гранд Сервис Экспресс» перевезут в Крым и обратно не менее 88 тысяч пассажиров.
В регион уже запущены дополнительные составы, но приобрести билет все равно непросто.
Добраться на автобусе в Крым
Есть и такой способ, автобусы идут из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Сочи, Анапы и Пятигорска.
Дорога из Москвы займет около суток и будет стоить 3-4 тысячи рублей. Длительность пути и стоимость зависят от перевозчика. В июне будут запущены автобусные чартеры.
Добраться по воде в Крым
Лайнер «Князь Владимир» совершал круизные поездки с июня 2017 года, маршрут такой: Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь – Сочи. В 2021 году путешествия несколько раз переносились из-за коронавируса, а потом не состоялись вообще.
Начальник управления министерства транспорта Крыма Марина Рытикова сообщила, что возобновление круизов запланировано на июль, но точная дата будет зависеть от решения о возобновлении судоходства в Черном море.
Добраться на машине в Крым
В мае 2018 года был открыт Крымский мост, по которому и началось автомобильное движение. Из Москвы в Крым расстояние занимает 1560 км, доехать можно за 22 часа.
Туроператоры считают, что большинство туристов будут добираться на автомобилях. Так было и раньше – более 60% от общего числа. Большинство продаж туров связано с наземным обслуживанием – туристы бронируют отель, но добираться предпочитают самостоятельно.
Другие факты перед майскими праздниками по Крыму
- Всего 2% россиян рассчитывали поехать на праздники в Крым.
- Для перезагрузки Крым выбирают 15% опрошенных.
- «Рост продаж железнодорожных билетов на майские праздники в направлении Крыма составил 63% по сравнению с прошлым годом», – цитата министра транспорта Виталия Савельева.
- В апреле подсчитали, что десятидневный отдых для семьи с ребенком будет обходиться от 30 тысячи рублей в зависимости от класса гостиницы. Это бюджетный вариант с двухзвездным отелем. Четырехзвездный на это время уже будет стоить около 150 тысяч.
- Ограничений на бронирование нет.