Как поехать в Крым: самолеты не летают, но есть три наземных способа

Добраться до Крыма можно несколькими способами, но не все из них доступны. Вот какие есть возможности на май 2022 года.

Добраться на самолете в Крым

Пока невозможно. Аэропорт в Симферополе закрыт с конца февраля, запрет на полеты продлевается примерно каждые две недели. Пока он действует до 7 мая.

Когда аэропорт будет открыт – сказать невозможно, поэтому на перелет в ближайшее время лучше не рассчитывать.

Добраться на поезде в Крым

Это самый простой способ. Поезда в Крым ходят из многих крупных городов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Мурманск, Архангельск, Псков, Пермь, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Воронеж и другие.

Из Москвы в купе в Симферополь билет может стоить около восьми тысяч рублей, в плацкарт – почти вполовину меньше. Известно, что в майские праздники поезда компании «Гранд Сервис Экспресс» перевезут в Крым и обратно не менее 88 тысяч пассажиров.

В регион уже запущены дополнительные составы, но приобрести билет все равно непросто.