Mastercard потерял $34 млн от ухода из России, Visa – еще больше

В начале марта Visa и Mastercard выпустили заявления, в которых предупредили, что транзакции с выпущенными в России картами не будут работать за пределами страны.

Банк России в ответ на это успокоил граждан: внутри страны можно проводить операции в банкоматах, платить картами и делать переводы.