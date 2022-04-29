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#Экономика #Mastercard #Visa

Mastercard потерял $34 млн от ухода из России, Visa – еще больше

В начале марта Visa и Mastercard выпустили заявления, в которых предупредили, что транзакции с выпущенными в России картами не будут работать за пределами страны.

Банк России в ответ на это успокоил граждан: внутри страны можно проводить операции в банкоматах, платить картами и делать переводы.

Visa и Mastercard уходят из России – что делать: заблокируются ли карты, как быть за границей, чем поможет «Мир»
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10 марта Visa и Mastercard приостановили работу в России. Выпущенные в России карты перестали работать за границей, а карты иностранных банков – в России.

В конце апреля компании опубликовали отчеты за первый квартал 2022 года.

Что у Visa:

  • Потери Visa от ухода из России составили $60 миллионов: траты на поддержку российских и украинских сотрудников – $25 миллионов, остальные $35 млн были потрачен из-за деконсолидации российской дочерней компании.
  • Выручка от российского бизнеса за 2021 год и первый квартал 2022-го – 4% от общей.
  • Но общая чистая прибыль компании за квартал выросла до $3,6 миллиарда – это рост на 21%.

Что у Mastercard:

  • Потери Mastercard от ухода из России составили $34 миллиона.
  • При этом компания получила чистую прибыль в размере $30 миллионов в России, так что чистый убыток составил всего $4 миллиона.
  • Общая чистая прибыль Mastercard за первый квартал выросла до $2,6 млрд – это выше на 44%, чем за аналогичный период 2021 года. Выручка – 5,2 миллиарда долларов, она увеличилась на 24%.

Ранее «Франс Пресс» рассказывало, что европейские банки намерены создать собственную систему платежей, которая заменит Visa и Mastercard на европейском рынке. Но пока это не угрожает бизнесу обеих американских компаний в Европе в ближайшие годы.

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Все фото: Aleksander Polyakov / www.imago-images.de / Global Look Press
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