Mastercard потерял $34 млн от ухода из России, Visa – еще больше
В начале марта Visa и Mastercard выпустили заявления, в которых предупредили, что транзакции с выпущенными в России картами не будут работать за пределами страны.
Банк России в ответ на это успокоил граждан: внутри страны можно проводить операции в банкоматах, платить картами и делать переводы.
10 марта Visa и Mastercard приостановили работу в России. Выпущенные в России карты перестали работать за границей, а карты иностранных банков – в России.
В конце апреля компании опубликовали отчеты за первый квартал 2022 года.
Что у Visa:
- Потери Visa от ухода из России составили $60 миллионов: траты на поддержку российских и украинских сотрудников – $25 миллионов, остальные $35 млн были потрачен из-за деконсолидации российской дочерней компании.
- Выручка от российского бизнеса за 2021 год и первый квартал 2022-го – 4% от общей.
- Но общая чистая прибыль компании за квартал выросла до $3,6 миллиарда – это рост на 21%.
Что у Mastercard:
- Потери Mastercard от ухода из России составили $34 миллиона.
- При этом компания получила чистую прибыль в размере $30 миллионов в России, так что чистый убыток составил всего $4 миллиона.
- Общая чистая прибыль Mastercard за первый квартал выросла до $2,6 млрд – это выше на 44%, чем за аналогичный период 2021 года. Выручка – 5,2 миллиарда долларов, она увеличилась на 24%.
Ранее «Франс Пресс» рассказывало, что европейские банки намерены создать собственную систему платежей, которая заменит Visa и Mastercard на европейском рынке. Но пока это не угрожает бизнесу обеих американских компаний в Европе в ближайшие годы.