Visa

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Американская транснациональная компания, предоставляющая услуги проведения платежных операций
Дата основания
18 сентября 1958 г.
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Материалы
Mastercard потерял $34 млн от ухода из России, Visa – еще больше
#Экономика
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