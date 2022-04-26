Сеть магазинов OBI возобновляет работу в России – все гипермаркеты откроются в мае

Когда именно в России откроются магазины сети ОБИ

ТАСС пишет об открытии магазинов ОБИ со ссылкой на сообщение компании. Главное из него: «В среду, 27 апреля, вновь откроет двери для покупателей московский магазин ОБИ Ходынское Поле, а до конца майских праздников планируется запуск всех гипермаркетов сети».

Там же есть комментарий главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова. Он назвал открытие магазинов ОБИ позитивным сигналом для всего иностранного бизнеса. «Фонтанка» пишет, что местные магазины ОБИ откроются 1 мая. Сеть представлена в 14 городах России.