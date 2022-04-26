Сеть магазинов OBI возобновляет работу в России – все гипермаркеты откроются в мае
Когда именно в России откроются магазины сети ОБИ
ТАСС пишет об открытии магазинов ОБИ со ссылкой на сообщение компании. Главное из него: «В среду, 27 апреля, вновь откроет двери для покупателей московский магазин ОБИ Ходынское Поле, а до конца майских праздников планируется запуск всех гипермаркетов сети».
Там же есть комментарий главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова. Он назвал открытие магазинов ОБИ позитивным сигналом для всего иностранного бизнеса. «Фонтанка» пишет, что местные магазины ОБИ откроются 1 мая. Сеть представлена в 14 городах России.
Что еще надо знать об открытии магазинов ОБИ в России
На официальном русскоязычном сайте сети ОБИ пока по-прежнему остается сообщение: «Уважаемые покупатели! По техническим причинам все гипермаркеты ОБИ закрыты. Следите за актуальной информацией на нашем сайте».
C 8 марта 2022 года все магазины ОБИ в России были временно закрыты.
Сообщения о возобновлении работы ОБИ уже появлялись. В конце марта об этом публично рассказывал начальник отдела закупок Максим Суравегин. Он объяснял закрытие техническим сбоем, над устранением которого работает компания. Позже ОБИ опровергала его слова о скором открытии.
В России насчитывается 27 гипермаркетов ОБИ, где числятся почти 5 тысяч сотрудников. Там продаются товары для дома и дачи. В середине апреля «Ведомости» писали, что немецкая компания OBI GmbH продаст бизнес в России с сохранением рода деятельности магазинов сети ОБИ и рабочих мест.
12 апреля о скором открытии сказал управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев. Он подтвердил ТАСС, что российская часть бизнеса перейдет к российскому инвестору. Об открытии говорил такое: «Нужно актуализировать кассовые терминалы, провести уборку помещений, расширить штат охраны. В остальном магазины готовы к открытию».